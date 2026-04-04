Was erwartet euch zum Al Shira'aa Deutsches Spring- & Dressur-Derby?

Der Parcours mit dem legendären Derby-Wall und Pulvermanns Grab gehört zu den anspruchsvollsten der Welt. Jagdreiter Eduard Pulvermann entwarf ihn 1920 in Hamburg Klein-Flottbek, angelehnt an die Naturhindernisse der holsteinischen Landschaft. Am 3,50 Meter hohen "Großen Wall" geht es – trotz inzwischen leichter Abflachung – bis heute steil bergab. Und nur einen Galoppsprung danach wartet die "Weiße Planke".

Höhenflüge als Test für die WM in Aachen In diesem Jahr sind beim Al Shira`aa Deutsches Spring- & Dressur-Derby vom 13. bis 17. Mai 2026 besondere Höhenflüge zu erwarten: Es gilt als Test für die Weltmeisterschaft im August in Aachen. 95 Tage liegen zwischen dem LONGINES Großen Preis von Hamburg und der ersten Springprüfung bei der WM. Die Starter werden Zeichen setzen wollen, um bei der WM dabei zu sein.

Das ist auch das erklärte Ziel von Hamburgs Vorjahressieger Christian Ahlmann. "Hamburg ist ein super Turnier, immer top besucht mit toller Stimmung – ein ganz besonderes Turnier, das wir, Gott sei Dank, in Deutschland immer noch haben", äußerte sich Ahlmann in einer Pressemitteilung zum Derby.

Alter Vorfreude bei der Pressekonferenz: (v.l.) Staatsrat Christoph Holstein, Turnierchef Matthias Rath, Grand-Prix-Reiterin Dorothee Schneider, Springreiter Hannes Ahlmann, Derby-Legende Achaz von Buchwaldt und Matthias Rensch für den Hauptsponsor Melitta. Das komplette Programm, News und Tickets findet ihr unter hamburg-derby.com​



2025 hatte Christian Ahlmann seinen dritten Sieg im LONGINES Großen Preis von Hamburg mit Dourkhan Hero Z gefeiert. "Dourkhan war immer ein ganz besonderes Pferd, aber eben auch lange im Deckeinsatz", sagt der 51-Jährige. Inzwischen habe sich der Elfjährige noch weiterentwickelt, sei eine gute Hallensaison gesprungen. Mit dem zehnjährigen Untouched LB hat Ahlmann ein weiteres "extrem gutes" Pferd unterm Sattel. Insgesamt stehen von Mittwoch bis Sonntag aktuell 20 Prüfungen im Springstadion auf dem Programm.

In der Anrecht Investment Dressurarena starten die Prüfungen am Donnerstag, 14. Mai. Im Viereck wird beim 66. Almased Deutsches Dressur-Derby 2026 eine Wende eingeläutet: Die Prüfung findet erstmals ohne Pferdewechsel statt (wir berichteten). Das Almased Deutsche Dressur-Derby wird in der Fünf-Sterne-Tour als kombinierte Wertung entschieden; die Ergebnisse aus Grand Prix und Kür werden also zusammen gewertet, um den Derbysieger zu ermitteln. Die Reiter der Fünf-Sterne-Tour können aber entscheiden, ob sie nach dem Grand Prix am Freitag (13. Mai), den Grand Prix Special am Samstag (14. Mai) oder die Grand Prix Kür am Sonntag (15. Mai) als zweite Prüfung wählen.

betterbesocial Ingrid Klimke auf Vayron NRW überzeugte das Publikum 2025 mit ihrem harmonischen Ritt im Dressurviereck.

Turnierchef Matthias Rath (Schafhof Connects), der die Veranstaltung im vergangenen Jahr übernommen hatte, hat das Prüfungsangebot breit aufgestellt. So würde sich vielen Reitern die Möglichkeit bieten, "ein zweites Grand-Prix-Pferd mitzubringen, das sie vorher vielleicht zu Hause gelassen haben aufgrund des Pferdewechsels", meint Rath. Die Ausschreibung umfasst etwa eine Drei-Sterne-Tour mit Grand Prix und Grand Prix Special. Und natürlich steht auch der Louisdor-Preis für die Grand Prix-Nachwuchspferde auf dem Programm. Für Pferde, die erst auf dem Sprung zum Grand Prix sind, gibt es die kleine Tour mit Prix St. Georges und Intermediaire I.

"Ich glaube wirklich, im Dressurbereich haben wir ein tolles Programm, wo viele Reiter mit vielen Pferden an den Start gehen können", betont der Turnierchef.

Erster Derby-Start von Dorothee Schneider Erstmals dabei sein wird Reitmeisterin Dorothee Schneider, die ja erst seit kurzem eine Norddeutsche ist aufgrund des Umzugs zum Gestüt Famos. Nach dem Bruch ihrer rechten Hand befinde sie sich kurz vor dem offiziellen Stichtag, an dem sie zurück in den Sattel darf, sagte Schneider bei der Pressekonferenz Ende März. Bis Mitte Mai wird sie fleißig trainieren und zwar vor allem Karlijn V, eine elfjährige niederländisch gezogene Stute im Besitz von Schneiders langjährigen Mäzeninnen Gabriele Kippert und Eva Maria Mann.

"Ich freue mich sehr, hier in Hamburg das erste Mal zu Gast zu sein und hier reiten zu können", so Schneider. "Karlijn V ist eine in meinen Augen sehr gute Nachwuchsstute für den Grand-Prix-Sport. Ich habe jetzt schon zwei Grand-Prix-Prüfungen mit ihr absolviert, das lief sehr gut. Und ich habe mir vorgenommen, in Hamburg mit ihr in der Drei-Sterne-Tour an den Start zu gehen."

Zuschauer entscheiden über Harmonie-Sieger Im Grand Prix Special am Samstag (voraussichtlich ab 11.15 Uhr) haben dann nicht nur die Richter am Viereck das Sagen, sondern auch das Publikum: In dieser Prüfung können die Zuschauer vor Ort und zu Hause wieder den Sieger oder die Siegerin des Harmonie und Fairness Preises® küren, den Anrecht Investment vor inzwischen sieben Jahren ins Leben gerufen hat. Der große Publikumspreis im Pferdesport stellt den Tierschutz in den Mittelpunkt und ehrt Reiter, die sich durch fairen, harmonischen Umgang mit ihren Pferden im Viereck auszeichnen. Auch in diesem Jahr unterstützt CAVALLO als Medienpartner die Mission von Anrecht Investment.

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Beim Hamburger Derby mit seiner gewaltigen Springtradition können die Zuschauer zudem wieder den Gewinner des Harmonie und Fairness Stil Preises® küren – und zwar beim CSI4* Al Shira’aa Derby Tour-Finale am Sonntag (derzeitiger Stand: ab 13.50 Uhr). Hier zählt – wie bei der Auszeichnung in der Dressur – nicht der fehlerfreie Durchlauf, sondern der stilvolle, harmonische & faire Ritt.

Das zahlt sich auch für die Reiter aus: Der Sonderehrenpreis von Anrecht Investment ist mit jeweils 10.000 Euro dotiert. Alle Infos zum Preis selbst und zum Voting findet ihr unter: harmonie-fairnessvoting.de

Die Gewinner des Harmonie und Fairness Preises® von Anrecht Investment beim Deutschen Spring- und Dressur-Derby:

2025

Dressur: Ingrid Klimke mit Vayron NRW

Springen: Marvin Jüngel mit Balou’s Erbin OLD 2024

Dressur: Katharina Haas mit Let It Be NRW

Springen: Sandra Auffarth mit Nupafeed’s La Vista 2023

Dressur: Andrea Timpe mit Don Carismo

Springen: Sandra Auffarth mit Nupafeed’s La Vista 2022