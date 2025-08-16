Anmelden
Welche Pferde-Leckerli werden von Decathlon zurückgerufen?

Achtung Rückruf!
Pferde-Leckerli werden von Decathlon zurückgerufen

Betroffene Pferde-Leckerlis dürfen nicht mehr gefüttert werden. Es besteht Verletzungsgefahr! Diese Chargen werden von Decathlon zurückgerufen!

ArtikeldatumVeröffentlicht am 16.08.2025
Ein Mädchen streichelt ein Pony am Kopf und füttert ihm ein Leckerli.
Habt ihr zwischen dem 1. März und 6. August 2025 bei Decathlon Pferdeleckerlis gekauft, konkret "Leckerlis Fougatreats Pferd/Pony Erdbeere/Feige/Löwenzahn/Luzerne 3 kg" (Artikelnummer 8828054) oder "Leckerlis Fougatreats Pferd/Pony Luzerne/Löwenzahn 1 kg" (Nr. 8828051)?

Leckerli-Tüten von Decathlon, die vom Rückruf betroffen sind.
Dann solltet ihr diese nicht mehr verfüttern, da in den Produkten Fremdkörper mit potenzieller Verletzungsgefahr fürs Pferd enthalten sein könnten!

Die betroffenen Chargen (s. Rückseite der Verpackung) im Detail:

  • Leckerlis Fougatreats Pferd/Pony Erdbeere/Feige/Löwenzahn/Luzerne 3 kg:
    • 25078 MHD 21/02/2026
    • 25079 MHD 08/03/2026
    • 25080 MHD 08/03/2026
    • 25099 MHD 08/03/2026
    Leckerlis Fougatreats Pferd/Pony Luzerne/Löwenzahn 1 kg:
    • 25056 MHD 18/02/2026
Produkt-Rückruf Leckerli-Tüten von Decathlon.
Die genaue Chargennummer findet ihr hier.

Die Leckerlis könnt ihr in der nächstgelegenen Decathlon Filiale zurückgeben, der Kaufpreis wird erstattet. Weitere Infos: www.decathlon.at/content/52-produktrueckrufe