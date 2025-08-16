Welche Pferde-Leckerli werden von Decathlon zurückgerufen?

Habt ihr zwischen dem 1. März und 6. August 2025 bei Decathlon Pferdeleckerlis gekauft, konkret "Leckerlis Fougatreats Pferd/Pony Erdbeere/Feige/Löwenzahn/Luzerne 3 kg" (Artikelnummer 8828054) oder "Leckerlis Fougatreats Pferd/Pony Luzerne/Löwenzahn 1 kg" (Nr. 8828051)?
Dann solltet ihr diese nicht mehr verfüttern, da in den Produkten Fremdkörper mit potenzieller Verletzungsgefahr fürs Pferd enthalten sein könnten!
Die betroffenen Chargen (s. Rückseite der Verpackung) im Detail:
- Leckerlis Fougatreats Pferd/Pony Erdbeere/Feige/Löwenzahn/Luzerne 3 kg:
- 25078 MHD 21/02/2026
- 25079 MHD 08/03/2026
- 25080 MHD 08/03/2026
- 25099 MHD 08/03/2026
- 25056 MHD 18/02/2026
Die Leckerlis könnt ihr in der nächstgelegenen Decathlon Filiale zurückgeben, der Kaufpreis wird erstattet. Weitere Infos: www.decathlon.at/content/52-produktrueckrufe