Reitschule anders-reiten-in-Oldenburg im Test

CAVALLO hat drei Reitschulen in Oldenburg getestet. Wie schneidet anders-reiten-in-Oldenburg ab?

Wieder hat mir der Professor den Spiegel vorgehalten. Jetzt galoppiert er fleißig auf dem Zirkel – das sah eben noch ganz anders aus. Da schien dem erfahrenen Schulpferd Konrad nach wenigen Galoppsprüngen die Kraft auszugehen. Aber von wegen!

Reitschultest Oldenburg

Bei Schulpferd Konrad gilt: weniger ist mehr. „Du machst zu viel, das irritiert ihn. Lass dich einfach tragen“, korrigiert Reitlehrerin Regina Rieck. Versuche ich: Einfach sitzen und den 19-jährigen Wallach machen lassen. Insgeheim denke ich, dass wir keine zwei Meter galoppieren werden.

„Stell dir beim Angaloppieren vor, es geht eine Treppe hoch“, rät die Trainerin. Ein hilfreiches Bild: Ich merke, wie ich mich ohne Anstrengung etwas mehr aufrichte, mein Brustbein hebt sich – und schon galoppiert der Fuchs an. Ich halte meine Beine ruhig und genieße die frische Luft auf dem Reitplatz. Konrad läuft und läuft. Ehe ich mich versehe, bin ich anstatt der befürchteten zwei Meter zwei Runden auf dem Zirkel galoppiert. So leicht kann also Reiten sein. Und ich nehme eine wichtige Lektion mit nach Hause: Weniger ist mehr.

Stumpfe Schulpferde und Kraftreiterei – damit möchte Regina Rieck nichts am Hut haben. Die studierte Pädagogin ließ sich vor rund 20 Jahren zur Fachübungsleiterin Reiten (FN) und zur Reitpädagogin (DKThR) ausbilden. „Von der Sportreiterei habe ich mich irgendwann abgewandt und mich in klassischer Reitkunst fortgebildet“, erzählt sie. Zu ihren Ausbildern gehörte unter anderem Bent Branderup. Rieck möchte Reitkunst vermitteln statt Reitsport, lese ich auf der Homepage. Wie also sieht ihr Unterricht aus?

Reiten in Oldenburg

Mit sieben Schulpferden hat sich die Trainierin auf einer Anlage eingemietet. Ihre Pferde sind vorwiegend schwere Rasse-Mixe. Vereinbart ist eine Schnupperstunde für 15 Euro. Regina Rieck teilt mir also Schulpferd Konrad zu, den ich vom Paddock holen soll. Der Fuchswallach hat ein rundes Bäuchlein. Es gibt Futter satt. Konrad schläft in der Box, den Tag verbringt er mit Herdenkollegen im großen Auslauf. Gerade malmt er Heu aus der Futterraufe, Kopf an Kopf mit seinen Mitfressern. Die Gruppen scheinen gut zusammengestellt zu sein. Alle Tiere wirken gepflegt und entspannt, bekommen viel Licht, Auslauf und Luft. Das macht dreieinhalb Hufeisen für Pflege und Haltung. Den halben Punkt ziehe ich ab für die Innenboxen und das Gemeinschaftsputzzeug.

Die Gruppenstunde startet mit Arbeit an der Hand. Ich soll mit Konrad Halten, Losgehen und Rückwärts üben. Die Reitlehrerin reicht eine Gerte und zeigt, wie ich diese einsetzen kann. Tritt Konrad nicht zurück, soll ich die Gerte waagerecht vor seine Brust halten und leicht touchieren. Das Polnische Kleinpferd macht gut mit. „Der kann alle Lektionen. Deshalb nennen wir ihn Professor“, erzählt die Ausbilderin.

Beim Reiten üben wir Travers. Bevor es losgeht, versammelt die Trainerin alle in der Mitte und fragt die Hilfen ab. Dann soll jeder an der langen Seite im Travers auf sie zureiten: Von vorne hat sie die Biegung des Pferds gut im Blick, aber eben auch den Reiter: „Atmen nicht vergessen“, mahnt sie.

CAVALLO testet Reitschule anders-reiten-in-Oldenburg

Konrad ist wahrlich ein Professor. Er reagiert fein auf meine Hilfen, lässt sich leicht lenken und ist fleißig. Nach den Seitengängen bietet er Anlehnung von sich aus an. Sonst geht er nicht durchgängig durchs Genick. „Darauf musst du auch erst mal nicht achten“, sagt Trainerin Rieck. Für den Fuchs gibt es dreieinhalb Hufeisen.

Für den lehrreichen Unterricht bekommt Regina Rieck die volle Punktzahl: vier Hufeisen. Damit ihre Reitschüler nicht nur Reiten lernen, sondern auch den Umgang mit dem Pferd, übernimmt jeder an seinem Reittag einen kleinen Dienst wie etwa Füttern, der circa 15 Minuten dauert. Das soll den Kontakt zum Tier fördern.

Der Betrieb ist professionell organisiert. Die Terminabsprache im Vorfeld lief problemlos. Für den Unterricht gibt es einen 20 x 80 Meter großen Reitplatz. Das gepflegte Equipment passt dem Pferd und ist ordentlich in der Sattelkammer verstaut. Die Anlage ist gut in Schuss und gepflegt. Ich gebe dem Betrieb drei Hufeisen. Eine Halle fehlt allerdings. Bei ganz schlechtem Wetter gibt Regina Rieck deshalb Theoriestunden.

Fazit: Ich würde gerne wiederkommen und auf gut ausgebildeten Schulpferden weiter feine Hilfen trainieren.

Bewertung

Schulpferd: dreieinhalb von vier Hufeisen

Reitlehrer: vier von vier Hufeisen

Reitbetrieb: drei von vier Hufeisen

Pflege & Haltung: dreieinhalb von vier Hufeisen

Kontakt

anders-reiten-in-Oldenburg

Woldweg 16

26160 Bad Zwischenahn-Wehnen

Telefon: 0441 / 1 81 79 25

www.anders-reiten-in-oldenburg.de