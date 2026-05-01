Islandpferde: Warum töltet nicht jeder Isländer von Natur aus?

Dressurarbeit kann den Tölt fördern

Suzan Beuk Die Expertin Suzan Beuk ist IPZV-Trainerin A und IPZV-Ausbilderin. Sie betreibt einen Ausbildungs- und Zuchtstall bei Hamburg. Mehr Infos unter www.suzanbeuk.de

Ein harmonischer Körperbau mit schöner Oberlinie, starkem Rücken und einer schrägen, gut bemuskelten Kruppe deutet auf eine Töltveranlagung beim Islandpferd hin. Das Pferd wird dann wahrscheinlich eher in der Lage sein, die Gangart auch unter dem Reiter zu entwickeln. Im Gegensatz zum reinen Dreigänger, der ausschließlich über ein diagonales Gangbild verfügt, besitzen Naturtölter und Fünfgänger ein laterales Bewegungsmuster. Deutlich zu sehen ist das in den Übergängen und in den Grundgangarten Trab und Galopp. Sie wirken eher gelaufen mit leichten Verschiebungen Richtung Viertakt. Ein guter Tölter bleibt in allen Lebenslagen im klaren Viertakt und findet dort sein Gleichgewicht, egal ob er schnell, langsam, geradeaus oder auf gebogener Linie geritten wird. Eine sorgfältige Grundausbildung sollte jedes Pferd genießen. Islandpferde, welche die Gangart Tölt nicht von selbst zeigen und sie deshalb erlernen sollen, können auf eine sorgfältige dressurmäßige Ausbildung nicht verzichten. Für die Töltausbildung sind speziell die Förderung der Durchlässigkeit, der Geschmeidigkeit und des gesunden Vorwärts von Bedeutung.

Das Tölten ist genetisch verankert

Walter Feldmann Der Experte Walter Feldmann ist Leiter des Gangpferdezentrums Aegidienberg bei Köln. Mehr Infos unter gangpferdezentrum.de

Genetisch ist der Tölt bei den meisten Islandpferden festgelegt – das sagt jedoch nichts über die Veranlagung als Fünfgänger aus. Warum das so ist, wissen wir trotz intensiver Forschung bis heute nicht genau. Anhand bestimmter Hinweise kann man spekulieren, ob ein Jungpferd die natürliche Veranlagung für den Tölt mitbringt. Eine lange und abfallende Kruppe kann zum Beispiel darauf hindeuten, dass ein Pferd fünfgängig veranlagt ist. Sind die Elterntiere oder die Vollgeschwister gute Tölter, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass auch das Fohlen diese Gangart von Geburt an mitbringt. Im Freilaufen wechseln sie dann per Zufall mal kurz vor dem Angaloppieren oder in einer Ecke in die laterale Bewegung. Andererseits gibt es auch Islandpferde, die trotz der Genetik Dreigänger bleiben und auch mit einer professionellen Ausbildung nie den Tölt lernen. Ihre Zahl nimmt immer mehr ab. Dass heute fast jedes Islandpferd tölten kann, liegt an der fortgeschrittenen Qualität der Zucht – aber auch das Training ist besser geworden. Wie viel Tölt ein Islandpferd von Natur aus mitbringt, kann ich mit Sicherheit erst sagen, wenn ich es unter dem Sattel habe. Gebäude, Abstammung und Gangmechanik können Indizien sein für eine Tölt-Veranlagung, aber für die Qualität des Tölts ist der Einfluss des guten Ausbilders entscheidend.

Vorm Reiten ungewiss, ob der Isländer tölten kann

Sönke Müller Der Experte Sönke Müller ist Leiter des Islandpferdehofs Seppensen und widmet sich der Zucht und dem Verkauf von Islandpferden. Mehr Infos unter www.islandpferdehof.de