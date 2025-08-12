3er-Pferdehänger mit Schrägstellung

Erfahren Sie mehr über seine zahlreichen Vorteile
- Seitenwände und Boden aus Aluminium mit 5 Jahren Garantie
- Dach und Windabweiser aus verstärktem Polyester
- Pullman 2-Federung mit Tiefrahmen
- Geringe Bodenfreiheit für eine optimale Straßenlage
- Außergewöhnliches Innenvolumen
- Umfangreiche Ausstattung (Komfort, Sicherheit, Belüftung)
- Teleskopische Innenabtrennungen aus Aluminium, die auf Gleitschienen verstellt werden können
- Aerodynamische Polyesterschale
Optionen:
Doppeltür, Dachhaube, Deckenhalter, Anbindestange aus Edelstahl, zusätzliche Trennwand.
Technische Eigenschaften:
- Außenlänge: 6,22 m
- Außenbreite: 2,31 m
- Außenhöhe: 2,85 m
- Innenlänge: 5,04 m
- Innenhöhe: 2,42 m
- Leergewicht: 1.360 kg
- Gesamtgewicht: 2.700 bis 3.500 kg
