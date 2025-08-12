Anmelden
Nachhaltigkeit
Ratgeber Medizin
Zubehör

3er-Pferdehänger mit Schrägstellung

MAXI 3 LIVING - 3er Pferdehänger mit Schrägstellung
Um große Abenteuer zu erleben

Der Maxi 3 Living vereint Platzangebot, Komfort und Funktionalität. Transportieren Sie bis zu 3 Pferde in aller Sicherheit und profitieren Sie gleichzeitig von einem Wohnraum im vorderen Teil des Pferdeanhängers, der für Ihre Pausen bei Turnieren oder Langstreckenfahrten eingerichtet ist.

Veröffentlicht am 12.08.2025
Um große Abenteuer zu erleben
Foto: Cheval Liberté

Erfahren Sie mehr über seine zahlreichen Vorteile

  • Seitenwände und Boden aus Aluminium mit 5 Jahren Garantie
  • Dach und Windabweiser aus verstärktem Polyester
  • Pullman 2-Federung mit Tiefrahmen
  • Geringe Bodenfreiheit für eine optimale Straßenlage
  • Außergewöhnliches Innenvolumen
  • Umfangreiche Ausstattung (Komfort, Sicherheit, Belüftung)
  • Teleskopische Innenabtrennungen aus Aluminium, die auf Gleitschienen verstellt werden können
  • Aerodynamische Polyesterschale
Cheval Liberté

Optionen:

Doppeltür, Dachhaube, Deckenhalter, Anbindestange aus Edelstahl, zusätzliche Trennwand.

Technische Eigenschaften:

  • Außenlänge: 6,22 m
  • Außenbreite: 2,31 m
  • Außenhöhe: 2,85 m
  • Innenlänge: 5,04 m
  • Innenhöhe: 2,42 m
  • Leergewicht: 1.360 kg
  • Gesamtgewicht: 2.700 bis 3.500 kg
Cheval Liberté