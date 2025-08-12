3er-Pferdehänger mit Schrägstellung

Der Maxi 3 Living vereint Platzangebot, Komfort und Funktionalität. Transportieren Sie bis zu 3 Pferde in aller Sicherheit und profitieren Sie gleichzeitig von einem Wohnraum im vorderen Teil des Pferdeanhängers, der für Ihre Pausen bei Turnieren oder Langstreckenfahrten eingerichtet ist.