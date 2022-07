Basteltipps fürs erste eigene Pferd Das süße Do-it-yourself-Steckenpferd

16/16 Stallhalfter aus Schnüren Sind die Stücke lang genug, den Nasenriemen zum Kreis zusammennähen. Das Genickstück an den Enden verknoten und am Nasenstück festnähen.

15/16 Rustikales Stallhalfter Sie brauchen: Jutegarn (ca. 3 m), passenden Faden. Kosten: ca. zwei Euro. So geht's: Flechten Sie ein Stück für das Genickstück und eins fürs den umlaufenden Nasenriemen. Länge am Pferd abmessen.

13/16 Steckenpferd mit Zaumzeug basteln Schneiden Sie die drei Stücke fürs Kopfstück passend zu. Rechnen Sie an beiden Enden jedes Stücks etwa 2 cm Platz zum Umklappen um die Schlüsselringe dazu. Fixieren Sie die Bänder mit wenigen Stichen an den Ringen.

12/16 Zaumzeug aus Geschenkband Sie brauchen: Rotes Geschenkband (ca. 3 m), Nähfaden in passender Farbe, zwei Schlüsselringe (Durchmesser ca. 2 cm). Kosten: ca. drei Euro. So geht's: Bestimmen Sie zuerst, an welcher Stelle die Schlüsselringe sitzen müssen. Messen Sie die richtige Länge für Genickstück, Nasenriemen und Riemen unter dem Kinn am Pferdekopf ab.

10/16 Steckenpferd: So befestigen Sie die Mähne Mähne auf den Hals legen und mit dem Nähfaden entlang des Scheitels festnähen.

9/16 So basteln Sie das Pferdchen An einer Kante des Pappstreifens die Wolle mit wenigen Stichen und Nähfaden fixieren. Umwickelung dann an der anderen Seite aufschneiden, Pappe weglegen.

8/16 So basteln Sie das süße Steckenpferd Für die Mähne den Pappstreifen mit der Wolle zwei- bis dreilagig umwickeln. Länge der Mähne von den Ohren bis zum Sockenbund abmessen. Das letzte Stück des Sockenbunds sollte frei bleiben.

6/16 Steckenpferdchen selbst basteln - die Augen Die Augen nähen Sie mit gleichmäßigen Stichen entlang der Kreislinie am Kopf fest. Schneiden Sie auf die gleiche Weise die Nüstern aus und nähen sie fest.

5/16 Do it yourself: Steckenpferd selbst basteln Schneiden Sie für die Augen Punkte aus dem braunen Filz aus und sticken mit dem Garn eine schwarze Pupille und einen weißen Lichtreflexpunkt auf.

4/16 So basteln Sie das Pferdchen Wenden Sie die fertigen Ohren und befüllen Sie sie mit etwas Watte. Stecken Sie die Ohren an den gewünschten Stellen am Pferdekopf fest. Drücken Sie die Ränder dazu flach an den Kopf. Nähen Sie die Ohren rundherum fest.

3/16 So basteln Sie das Steckenpferdchen Nähen Sie die Ohren anschließend von Hand am Rand entlang zusammen. Die untere Seite des Dreiecks lassen Sie jeweils offen. Die Seite, die später außen sein soll, schaut beim Nähen nach innen. Sind die Socken innen plüschig, macht es sich gut, diese Seite für die Innenseite der Ohren zu verwenden. Legen Sie die Ohren zum Zusammennähen dann mit den beiden verschiedenen Seiten aufeinander.

2/16 Selbst gemachtes Steckenpferd - so geht's Zeichnen Sie sich auf Papier eine Schablone (Länge etwa 5 cm) für die Ohren vor und schneiden diese aus. Bedenken Sie bei der Größe, dass die Ohren durch das Zusammennähen und Wenden noch etwas kleiner werden. Stecken Sie die Schablone mit Nadeln auf der zweiten Socke fest und schneiden zwei doppellagige Ohren aus.

Steckenpferd - das brauchen Sie Sie brauchen: - ein Paar dicke Socken : https://amzn.to/2GCTiyc (ca. Größe 40 bis 41, dehnbar) - Wollknäuel : http://amzn.to/2F4U1TK - Füllwatte : http://amzn.to/2HPgDK1 (ca. 250 Gramm) - kleines Stück weißen : http://amzn.to/2F376xd und braunen : http://amzn.to/2CLblLD Filz (1 mm stark) - schwarzes : http://amzn.to/2oD8xLG und weißes : http://amzn.to/2HUJi0i Stickgarn (je ein Strang à 8 m) - Besenstiel : http://amzn.to/2FDmXn6 (ca. 1 m, wenn nötig kürzen). Außerdem: Nadel, Faden, Schere, Papier, Pappe (ca. 25 x 14 cm). Kosten: ca. 20 Euro. So geht's: Füllen Sie eine Socke mit der Füllwatte aus, stopfen Sie möglichst fest. Der Fußteil wird zum Pferdekopf, der Wadenbereich zum Hals. Mit gezielt geformten Wattebäuschchen können Sie etwa Ganaschen ausformen. Der Kopf wird etwa 20 cm lang und 10 bis 15 cm dick.

Um ihre süßen Pferde individuell von anderen zu unterscheiden, investieren die jungen Reiterinnen viel Zeit und Liebe in die Bastelei. Und weil die Pferde nicht nur süße aussehen, sondern auch noch perfekte erste Lehrmeister sind, haben wir für Sie die ultimative Bastel-Anleitung für Ihr eigenes Steckenpferd.

