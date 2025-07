Pet-Tec-Outdoor-Kamera ohne Strom und WLAN

Die Pet Cam Free‘n 360 sorgt dafür, dass besorgte Tierbesitzerinnen und -besitzer ihre Lieblinge stets im Blick behalten. Das neueste Modell von PetTec, dem Experten für Haustierkameras, ist speziell für die Nutzung im Freien konzipiert. Wetterfest (IP65) trotzt sie nicht nur Temperaturen zwischen – 20° und + 50° Celsius, sondern agiert auch autark ohne Strom und WLAN und sorgt so am Pferde- oder Hühnerstall sowie in der heimischen Einfahrt für Sicherheit.

Während der 10.400 mAh Akku bis zu 9 Monate Energie liefert, bleibt die schwenkbare Kamera auch ohne WLAN dank LTE/4G stets verbunden und gibt per App Einblick ins Geschehen. Dabei haben Nutzerinnen und Nutzer die Wahl, ob sie eine eigene LTE-SIM-Karte mit ausreichend Datenvolumen verwenden oder lieber auf einen Rundumservice von PetTec mit LTE-Service per eSIM zurückgreifen.

Smarte Bewegungserkennung, KI-Objektverfolgung und App-Benachrichtigung Die Überwachungskamera verfügt über eine 3 MP-Linse mit 120-Grad-Weitwinkel sowie einem Schwenkbereich von 355 Grad und einer Neigung von bis zu 135 Grad. Ausgestattet mit Ultravision Motion Detection und einer Reichweite von 30 Metern, erkennt die Pet Cam Free‘n 360 Bewegungen automatisch und bietet eine KI-gestützte Objektverfolgung. Die 20 Meter weite Nachtsicht zeigt auch im Dunkeln, wenn sich im Garten oder auf der Wiese etwas tut – und das sogar in Farbe.

Einblicke erhalten User über die kostenlose sowie Abo-freie Snoop Cube App von PetTec, die bei Ereignissen per Pop-up-Nachricht informiert und natürlich eine Echtzeitsicht bietet. Hierüber können mit dem digitalen Zoom der Kamera auch entfernte Objekte gesichtet werden. Gibt das Bildmaterial Anlass zum Handeln, kann ein kleines Flutlicht an der Kamera eingeschaltet werden. Reicht das nicht aus, lässt sich eine Sirene per App auslösen. Videos zeichnet die Pet Cam Free‘n 360 mit einer Auflösung von 2304 x 1296 Pixeln (MP4 und H.265) und Ton auf. Die Speicherung erfolgt auf einer eingelegten Micro-SD oder optional in der Cloud auf deutschen Servern.

PetTec

Preise, Verfügbarkeit und passendes Solarpanel für maximale Autarkie Die Pet Cam Free‘n 360 ist ab sofort im PetTec-Onlineshop sowie bei Amazon zu einer UVP von 129,95 € inklusive kostenloser App erhältlich. Mit einem Gewicht von 637 g und den handlichen Maßen von 134 x 124 x 128 mm lässt sich die Überwachungskamera leicht an der Wand oder über Kopf montieren. Halterung und Schrauben für die Montage sind im Lieferumfang enthalten. Wer sich für den LTE-Service per eSIM von PetTec mit unbegrenztem Datenvolumen entscheidet, hat drei Abrechnungsmodi zur Wahl: 19,99 € pro Monat (monatlich kündbar), Einmalzahlung von 49,99 € für 3 Monate oder Einmalzahlung von 179,99 € für 1 Jahr.