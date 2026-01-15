spoga horse 2026 – Treffpunkt der globalen Reitsportbranche Vom 7. bis 9. Februar 2026 trifft sich die internationale Reitsportbranche wieder in Köln – auf der spoga horse, der weltweit führenden B2B-Messe für Pferdesport, Lifestyle und Business.

Mit ihren kuratierten Themenwelten und einem reichhaltigen Programm aus Live-Events und inspirierenden Talks ist die spoga horse die zentrale Plattform der internationalen Branche für marktbestimmende Trends, wegweisende Innovationen und praxisnahe Lösungen rund um Pferd und Reiter:in.

THE STAGE – Bühne für Inspiration und Innovation Ein besonderes Highlight erwartet die Fachbesucher:innen am Samstag, den 7. Februar 2026 auf THE STAGE der spoga horse – in ihrer Keynote The person behind the performance (Der Mensch hinter der Leistung) gewährt die Para-Dressurreiterin, Unternehmerin und vierfache Paralympics-Medaillengewinnerin Regine Mispelkamp inspirierende Einblicke in Motivation und Resilienz als persönliche Erfolgsfaktoren.

THE STAGE ist auch der Schauplatz weiterer zentraler Formate der Messe: Der spoga horse TOP INNOVATIONS Award prämiert neue Produktentwicklungen, die das Potenzial haben, den Reitsport von morgen zu prägen. Alle nominierten Innovationen werden auf dem BOULEVARD OF INNOVATION ausgestellt, bevor die feierliche Preisverleihung auf der Bühne stattfindet.

sporga horse

Der spoga horse FASHION WALK bringt die neueste Reitsportmode auf die Bühne – in täglich zwei professionell choreografierten und musikalisch untermalten Shows präsentieren die Models, wie die aktuellen Kollektionen Stil, Funktionalität und Performance verbinden.

Ein weiterer Höhepunkt des Bühnenprogramms ist der Reitsport BRANCHE Retailer Award powered by spoga horse, mit dem erfolgreiche Fachhändler:innen und zukunftsweisende Retail-Konzepte ausgezeichnet werden. Damit wird THE STAGE zu dem Ort, an dem Innovation, Inspiration und unternehmerische Exzellenz zusammenkommen.

VILLAGES mit thematischen Schwerpunkten bieten klare Orientierung Die sorgfältig kuratierten VILLAGES der spoga horse fassen zentrale Segmente der Branche – von innovativen Start-ups und E-Commerce-Lösungen bis hin zu modernster Stalltechnik und Infrastruktur – in kompakten, klar strukturierten Arealen zusammen und machen das umfassende Ausstellungsangebot der Messe damit noch gezielter erlebbar. Neue Formate wie das DOG VILLAGE powered by pet greifen Reitsport-affine Lifestyle-Themen auf, während im STABLE, START-UP VILLAGE powered by EKOR und E-COMMERCE VILLAGE powered by WOXOW die ganze Dynamik der Branche sichtbar wird.