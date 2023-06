In Sabucedo in Spanien ziehen seit Jahrhunderten einmal im Jahr Männer in die Berge und treiben die Wildpferde zum Scheren und Einfangen der Junghengste ins Dorf. „Rapa das Bestas“ nennt sich das Spektakel. Übersetzt aus dem Galizischen heißt das so viel wie: Das Scheren der Bestien. Das Problem: Die Tradition artet oft aus. Viele der Treiber sind alkoholisiert, sie schwingen sich auf die dicht an dicht in einem Ring festgehaltenen Pferde, zerren an den Haaren der Tiere und schneiden ihnen Schweif und Mähne ab. Dafür ernten sie donnernden Applaus von den Tribünen. Für die Pferde sei das ja nur ein Schreck und nicht der „Tod am Nachmittag“ wie beim Stierkampf – so schreibt das Internetportal „spanien-reisemagazin.de“. Das stimmt nicht ganz: Viele der eingefangenen Junghengste landen beim Schlachter. Zudem werden Stuten und Fohlen bei der Treibjagd oft stundenlang voneinander getrennt, was Stress bedeutet. Und den Tieren fehlt nach dem Treiben Langhaar zur Insektenabwehr. Nach einigen Stunden ist das Spektakel vorbei und die Stuten kehren zurück in die Berge, wo sie wieder ein Jahr lang Ruhe haben.

Auch in Deutschland gibt es Wildpferdefangen. In Dülmen werden jedes Jahr Junghengste aus der Herde gefangen. Ist das nötig? „Ja, der Merfelder Bruch ist zwar groß, aber dennoch begrenzt. Daher muss der Bestand reguliert werden, um den Pferden ein harmonisches Leben in der Herde zu ermöglichen“, sagt Dr. Andreas Franzky, Vorsitzender der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz. So wild wie in Spanien geht es in Dülmen nicht zu. Dennoch: Auch das Dülmener Wildpferdefangen stand schon in der Kritik. „Die Veranstalter haben sich daraufhin Hilfe von Fachleuten geholt.“ Die Fänger erhielten Schulungen, wie sie die Tiere möglichst schonend und stressfrei fangen können. Dabei geht es um Feingefühl und nicht um ein Kräftemessen mit dem Tier. Eine sicher zeitgemäße Entwicklung.