Nach Erscheinen des Barbie-Films ist die Puppe in aller Munde – und kommt im Werk von Regisseurin und Drehbuchautorin Greta Gerwig in der "echten Welt" an. Der Film bietet beinahe so viel Diskussionsstoff wie Barbie selbst. Gerwig vertreibt Barbie darin aus dem Paradies, wie sie im Interview mit dem "Zeit-Magazin" sagt. Äußerst paradiesische Szenen entdeckt man jedoch, wenn man nach Barbiepferden sucht. Die "Barbie Dreamtopia Einhornpuppe" mit mehr als 25 Licht- und Soundeffekten ist auf Amazon ein Bestseller. Daneben gibt es Barbie mit Einhorn oder mit Pegasus sowie das Set "Prinzessinnen-Abenteuer". Echte Welt? Fehlanzeige!

Barbie zeigt eine Pferde-Traumwelt Etwas realistischer wird es da schon mit dem Set "Frisier- und Reitspaß" – und bei einem Pferdehof-Spielset trägt Barbie sogar Gummistiefel. Knallig bunt und leichtfüßig wirkt trotzdem alles. Eine Traumwelt. In anderen Bereichen scheint Barbie sich schon deutlich mehr an die echte Welt angenähert zu haben. 2016 brachte Mattel zum ersten Mal kurvige Barbies und solche mit kürzeren Beinen heraus, es gibt Barbies, die im Rollstuhl sitzen und eine Fashionista, die mit der National Down Syndrome Society entwickelt wurde. Mattel setzt auf mehr Vielfalt, zeigt, dass Schönheit unterschiedlich aussehen kann.