Hier sind die Themen der Juli-Ausgabe im Überblick:
- Ein guter Tausch: Pferdewechsel lohnt sich. Wir zeigen, welche Effekte er mit sich bringt und wie er für Pferd & Reiter gelingt.
- Gut geführt: Gutes Führtraining ist das Einmaleins im Umgang und fürs Reiten. Das Erfolgs-Konzept von Stefan Schneider – Step by Step.
- Wie ist Schulterherein am effektivsten? Unsere Experten haben unterschiedliche Tipps.
- Auf französische Art: Wie wir die Zügel führen und unsere Hand positionieren, wirkt sich prompt aufs Pferd aus. Die Franzosen haben für die feine Reiterhand einiges zu bieten.
- Wie du bist, so reitest du: Eine neue Studie zeigt, wie das Selbstwertgefühl den Umgang und das Training mit dem Pferd prägt.
- Talent im Blut: Besuch bei Greta Busacker, der vielseitigen Klimke-Tochter und -Enkelin.
- Pass besser auf! Wie sieht’s mit Verwarnungen im Dressur-, Vielseitigkeits- und Fahrsport aus?
- Derby-Träume: Von Dressurstars, glücklichen Fans und einem, der jetzt in Hamburg dran war.
- Projekt Pfundskerl: Wie füttert man dünne Pferde auf? Unsere Expertinnen erklären es.
- Aufgewärmt & abgekühlt: Teil 2 unserer Reha-Serie mit Katrin Obst zeigt, wie ihr Kälte und Wärme effektiv nutzt – auch ohne Verletzungen.
- Schmerzhafter Engpass: So behandeln Tierärzte beim Fesselringband-Syndrom.Ich bin gut, so wie ich bin! Bodyshaming ist in Ställen weit verbreitet. Woran das liegt – und wie wir Abhilfe schaffen können.
- Ritt zu dritt: Neben Pferden sind Hunde unsere liebsten Tiere, oder? Mit diesen Tipps gelingt der Stall-Alltag auf vier Pfoten und vier Hufen.
- Reitschultest im Main-Tauber-Kreis: Miriam Kreutzer hat klare Favoriten bei ihrem Test.
- Teff im Trog: Schon mal was von Teffgras gehört? Warum das ostafrikanische Grün jetzt in Bayern wächst und in neuen Futter-Cobs steckt.
- Pferde am Rande der Welt: Auf winzigen Eilanden mitten im Pazifik lebt eine ganz besondere Pferderasse – mal halbwild, mal gezähmt.