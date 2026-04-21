Hier sind die Themen der Mai-Ausgabe:Schau mir ins Gesicht! Wie sich die Emotionen des Pferds in seiner Mimik und Körpersprache spiegeln – und was das übers Training verrät.Was spricht für einen guten Tölter? Nicht jeder Isländer kann tölten. Woran das liegt und wie wir die Gangart verbessern.Unsere Kreis-Klassiker: Jetzt geht’s rund – mit diesen genialen Zirkel-Trainingskonzepten.Hilfe bei Hohlkreuz: Was den Reiterrücken entspannt – und uns feiner sitzen lässt.Mit Leidenschaft und Leckerli: Was noch zum Erfolgsrezept von Klaus und Anabel Balkenhol gehört, verraten die Ausbilder bei unserem Besuch.Turnier mit Bodenhaftung: Die Gastgeberin des Longines Balve Optimum, Rosalie von Landsberg- Velen, über Werte, Ziele & Herausforderungen.Pulvermann & Pirouetten: Was uns beim Hamburger Derby sportlich erwartet und wie harmonisches Reiten belohnt wird.Pass besser auf! Welche Verwarnungen national und international gelten – und Aktuelles zur umstrittenen Jumping Recorded Warning.Reiz mich nicht: Jetzt beginnt die Hochsaison für Insekten, Zecken und Allergien. Wie wir unsere Pferde bestmöglich schützen.Zwischen Natur und Tierschutz: Warum Beweidungsprojekte mit Pferden in der Praxis oft scheitern & was fürs Gelingen nötig ist.Körper im Alarmzustand: Die wichtigsten Ursachen, Symptome und Behandlungsoptionen bei Blutvergiftungen.In jeder Hinsicht ein Champion: Feines Westernreiten machte Doc’s Gun für alle erlebbar. Aber nicht nur deshalb hängt Ute Holms Herz an ihrem Quarter-Hengst.Frische Styles für die Saison: Leichte Looks für lange Sommertage – mit Inspirationen für eure neuen Lieblings-Outfits.Reitschultest in Thüringen: Ein Stall hat es unserer Testerin Miriam Kreutzer besonders angetan – mit ausgezeichneter Haltung.Auftakt für Equi Lupinus: Werden Lupinen der neue Protein-Booster im Trog? Aktuelle Forschungen und Tests zu den Hülsenfrüchten.Im Jagdfieber: Gemeinschaftlich im Galopp durchs Gelände – diese Faszination begeistert seit über 300 Jahren Reiter. Aus gutem Grund.Motiv mit Geschichte: Der Ausflug in die schattigen Berge war eigentlich gar nicht geplant – und letztlich Gold wert.Hier gibt's die aktuelle CAVALLOCAVALLO im AboAusgabe als Heft oder E-Paper