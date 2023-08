Stute Estella ist ein Instagram-Star

Stute Estella ist bekannt als Pferd der beiden Influencerinnen Tanja Riedinger und Bettina Rittler von "Nativehorses". Offiziell gehört sie Tanja Riedingers Mutter und ist laut den beiden Instagram-Stars und Trainerinnen das "Ponyherz" ihrer eigenen Jugend. Sie schreiben: "Das, was sie im Film an freiem Reiten und Freilaufszenen gemacht hat, war nicht mit Retusche so hingedreht. Sie hat das so gemacht, frei, denn wir machen vieles davon schon ganz lange mit ihr."