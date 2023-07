Endlich Zeit für tolle Ausflüge – zum Beispiel ins älteste staatliche Gestüt Deutschlands nach Marbach mit seiner einmaligen Vielfalt an Pferderassen, etwa den Weil-Marbacher Vollblutarabern und Altwürttemberger Pferden, die es in keinem anderen staatlichen Gestüt zu sehen gibt. Während der Sommerferien in Baden-Württemberg gibt es täglich um 13.30 Uhr und um 15 Uhr "Gestütsführungen ohne Anmeldung". Der Gestütsrundgang führt vorbei an zahlreichen historischen Gebäuden Marbachs und den Pferden des Gestüts. Die Besucher sollen dabei ein in eine Welt voller Geschichte und voller Geschichten rund ums Pferd eintauchen.