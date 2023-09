Ende Juni machte Andreas Helgstrand es selbst mit einem Statement publik: Der dänische TV-Sender TV2 machte heimlich Aufnahmen bei Helgstrand Dressage – mithilfe eines eingeschleusten Mitarbeiters. Was die Aufnahmen zeigen, war zunächst unklar, auch für Helgstrand selbst. Auf der Webseite von Helgstrand Dressage schrieb er dennoch: "Jeder, der reitet oder mit Pferden zu tun hat, weiß, dass Pferde groß und stark sind und dass man oft Hilfsmittel braucht. Die setzen wir hier bei uns auch ein. Das hätten wir gerne auf TV2 gezeigt." In einem weiteren Statement bezeichnete Helgstrand die journalistische Methode von TV2 als unzulässig und begründete so auch den Entschluss, eine einstweilige Verfügung gegen die Ausstrahlung zu erwirken. Außerdem habe er Anzeige gegen TV2 und die beteiligten Mitarbeiter gestellt.