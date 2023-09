Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen .

Ich würde sagen, zwei Drittel der Hobbyhorsing-Kinder haben auch Interesse an echten Pferden und mehr als die Hälfte reitet auch. Da ist das Hobbyhorsing entweder der Einstieg ins Reiten, oder die Kinder machen beides parallel. Manche kommen wöchentlich zu mir in die Reitstunde und haben auch ein Hobbyhorse, andere sind erst mal im Hobbyhorsing-Ferienprogramm dabei und nehmen später auch Reitstunden.

Auf jeden Fall ist das Hobbyhorsing sehr von Vorteil für Reiteinsteiger. Zum Beispiel lernen die Kinder schon alle Hufschlagfiguren kennen. Machen sie damit erst in der Reitstunde Bekanntschaft, müssen sie auf sich, auf das Pferd und auf die neuen Figuren achten – kennen sie sie bereits vom Hobbyhorsing, können sie sich beim Reiten besser auf das Wesentliche konzentrieren. Da kommt es viel seltener vor, dass sich Kinder nicht gut im Raum orientieren oder sich einen Zirkel nicht vorstellen können. Wir arbeiten im Reitunterricht nach dem Hippolini-Konzept, das einen kindgerechten Einstieg bietet. Dabei bekommen die Kinder erst relativ spät die Zügel in die Hand, um die Pferde zu schonen. Beim Hobbyhorsing können sie schon früh die richtige Zügelhaltung lernen. Und sie sind dabei in Bewegung und müssen darauf achten, dass die Hand ruhig bleibt. Das ist eine tolle Vorbereitung fürs Reiten.

Reiten und der Umgang mit Pferden helfen Kindern dabei, sich weiterzuentwickeln und Verantwortung zu lernen. Wie sieht das beim Hobbyhorsing aus?

Hobbyhorsing kann eine große Bereicherung für die Kinder sein. Heutzutage sitzen sie so viel vor Handy, Computer und Fernseher – beim Hobbyhorsing sind sie draußen, bewegen sich, haben soziale Kontakte, entwickeln Fantasie und beim Basteln auch Fingerfertigkeit. Das sind alles Dinge, die meiner Ansicht nach mit den modernen Medien mehr und mehr verloren gehen. Umso schöner finde ich, wenn ich hier in der Nachbarschaft Mädels sehe, die mit ihren Hobbyhorses Ausritte an den See unternehmen. Bei unseren Programmen gestalten wir außerdem alles so, dass das Selbstbewusstsein und das Miteinander der Kinder gestärkt wird. Beim Abschlussturnier bekommt zum Beispiel jedes Kind eine Schleife für seine jeweilige besondere Stärke verliehen. Auch aus dem Spielen selbst nehmen die Kinder viel mit. Manche trauen sich etwa, vor der Klasse etwas vorzutragen oder laut zu sprechen, seit sie Reitlehrer gespielt haben und man sie hinten in der Halle noch hören sollte. Und die Kinder geben sich auch Tipps von einem Hobbyhorser zum anderen. Das ist etwas ganz Wertvolles.