Am 24. September, 1. und 3. Oktober 2023 finden die traditionellen Hengstparaden des Haupt- und Landgestüts Marbach statt. Ursprünglich waren die Hengstparaden eine Veranstaltung für Züchter, heute sind sie ein Pferdefest für alle: Die Besucher erwartet ein vielfältiges vierstündiges Schauprogramm in der großen Arena des ältesten deutschen Staatsgestüts. Dem diesjährigen Gastland, den Niederlanden, sind verschiedene Schaubilder und Programmnummern gewidmet. Höhepunkte sind unter anderem die De Fryske Quadrille mit acht von Friesen gezogenen historischen Kutschen, die große Marbacher Dressur-Quadrille mit 16 Pferden und der Auftritt der freilaufenden "Silbernen Herde" der Weil-Marbacher Vollblutaraber.

Das Pferd als Kulturgut präsentieren

"Die Marbacher Hengstparaden sind eine wunderbare Möglichkeit, den Menschen das Kulturgut Pferd zu präsentieren und zu zeigen, was wir hier im Haupt- und Landgestüt Marbach alles tun", sagt Landoberstallmeisterin Dr. Astrid von Velsen-Zerweck. "Das gesamte Team aus rund 250 Aktiven und rund 150 Pferden hat ein beeindruckendes Programm auf die Beine gestellt, das nicht nur Pferdefreunde bestens unterhalten und beeindrucken wird." Auf dem Programm stehen zum Beispiel aufwändig inszenierte Schaubilder, rasante Vorführungen rund um den Pferdesport, die Präsentation verschiedener Pferderassen in ihrer typischen Nutzung sowie spannende Einblicken in die Pferdeausbildung und -zucht.