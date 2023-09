Mit der Ernennung eines dritten Oberbereiters werden die Verantwortungen neu aufgeteilt. Damit wolle man die Grundlage schaffen, auch weiterhin international Höchstleistungen zu erbringen und das Publikum zu begeistern, so die Spanische Hofreitschule in einer Aussendung. "Die Hauptaufgabe liegt klar in der Ausbildung der Bereiter:innen und der Pferde, um klassische Reitkunst auf höchsten Niveau zu vermitteln – immer in Einklang mit dem Tierwohl. Damit den Oberbereitern dafür möglichst viel Zeit zur Verfügung steht, wurden die Managementaufgaben kompetenzbasiert zwischen den drei Oberbereitern Herbert Seiberl, Rudolf Rostek und Marcus Nowotny aufgeteilt und klare Verantwortlichkeiten geschaffen", heißt es weiter.

Neue Aufgabenverteilung unter den Oberbereitern Die Aufgabenverteilung soll künftig wie folgt aussehen:

Herbert Seiberl: Planung & Steuerung

Rudolf Rostek: Kommunikation & Steuerung

Marcus Nowotny: Führung der Reitbahn-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen "Für uns ist diese Entscheidung ein absolut notwendiger Schritt, um mehr Zeit für unsere Kernaufgabe und Leidenschaft zu haben: die klassische Reitkunst, die Arbeit mit den Bereiter:innen und natürlich den Lipizzanern!", werden die beiden Oberbereiter Herbert Seiberl und Rudolf Rostek zitiert.

Clemens Schmiedbauer ​Die drei Oberbereiter der Spanischen Hofreitschule Herbert Seiberl, Marcus Nowotny und Rudolf Rostek.​



Experten hatten nach der Dienstfreistellung des ehemaligen Oberbereiters Andreas Hausberger die Personalstruktur kritisiert. So sei kein Erster Oberbereiter mehr ernannt worden, der die Leitung der Reitbahn innehabe. Auf der Internetpräsenz der Spanischen Hofreitschule sind alle drei Teammitglieder weiterhin lediglich als "Oberbereiter" geführt. Neu ist die laut Hofreitschule die Schaffung klarerer Verantwortlichkeiten.

Wer ist der neue Oberbereiter Marcus Nowotny? Die Spanische Hofreitschule stellt den neuen Oberbereiter in der Aussendung vor: Im November 1999 wurde Marcus Nowotny im Alter von 16 Jahren in die Spanische Hofreitschule in Wien aufgenommen. Nach drei Jahren als Eleve wurde er 2002 Bereiteranwärter. 2008 hatte er bereits seinen ersten Hengst Favory Bartonia mit der Unterstützung von Oberbereiter Hans Riegler fertig ausgebildet und wurde deshalb zum Bereiter ernannt. Die wichtige Basisarbeit der klassischen Dressur war ein Meilenstein für Nowotny. Seine Meisterdisziplin bei den Schulen über der Erde ist zweifelsohne die Kapriole, welche er von Anfang bis zur Perfektion vom ehemaligen ersten Oberbereiter Wolfgang Eder erlernt hat.

Peter Rigaud ​Marcus Nowotny in seiner Meisterdisziplin, der Kapriole. ​



"Ich bin stolz und dankbar für all das Wissen und die gewissenhafte Ausbildung, die ich selbst in einer bereits 458 Jahre alten Institution erfahren und erhalten habe, deren wichtigste Aufgabe es sein muss, die klassische Reitkunst zu erhalten. Mein größter Wunsch und klares Ziel als Oberbereiter ist es, dass auch ich mein Wissen und meine Erfahrung den Jungen talentierten Bereiter:innen weitergeben kann, damit die Spanische Hofreitschule als wunderbare Institution mit ihrer einzigartigen Geschichte und ihren Traditionen ewig erhalten bleibt", so Marcus Nowotny.