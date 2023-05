Guter Reitunterricht: So macht die Reitstunde Spaß

Guter Reitunterricht: So macht die Reitstunde Spaß

Was steckt hinter Trainings-Abbruch bei Kenzie Dysli?

Was steckt hinter Trainings-Abbruch bei Kenzie Dysli?

„Die Pferdeprofis“ in der Diskussion

„Die Pferdeprofis“ in der Diskussion

Das Glück der Erde…. liegt in Oberösterreich

Das Glück der Erde…. liegt in Oberösterreich

Acht "Windsor Greys" ziehen die Krönungskutsche

Schimmel, die sogenannten Windsor Greys, ziehen auch die Kutschen, in denen Charles und seine Ehefrau, Königsgemahlin Camilla, sitzen werden. Auf dem Weg nach Westminster Abbey werden die beiden erstmals seit Jahrhunderten nicht in der goldenen Krönungskutsche reisen. Die 260 Jahre alte, acht Tonnen schwere Kutsche wird erst für die Rückfahrt genutzt. Dann werden acht Pferde angespannt – die leichtere und neuere Kutsche auf dem Hinweg, die auch zum diamantenen Thronjubiläum der Queen genutzt wurde, ziehen dagegen nur sechs Pferde. Die königliche Familie gab die Namen der Pferde bekannt, die die Kutsche ziehen werden: Icon, Shadow, Milford Haven, Echo, Knightsbridge, Tyrone, Meg und Newark. Auf dem Rückweg werden nur Icon, Shadow, Milford Haven, Echo, Knightsbridge and Tyrone angespannt.