Reiturlaub im Aldiana Club Ampflwang

Umgeben von Wiesen, Hügeln und dem größten Reitwanderwegenetz Österreichs liegt renovierte Aldiana Club Ampflwang. Der Reitbetrieb mit fast 50 Schulpferden liegt direkt auf dem Clubgelände und bietet Angebote für jedes Können und jeden Geschmack.

Aldiana Das frisch renovierte Club Resort ist traumhaft gelegen.



Im Reitzentrum mit Doppelreithalle, Reit- und Longierplätzen stehen Kurse für Kinder, Anfänger und Könner zur Auswahl. Ob Englisch- oder Western-Reiten, es steht für jede Altersgruppen das passende Pferd zur Verfügung.

Direkt am Club startet das größte Wegereitnetz Österreichs. Auch eigene Pferde oder Hunde sind herzlich willkommen.

Aldiana Im Ponyclub kommen auch die kleinen Reiter voll auf ihre Kosten.



Auch sonst wird Sport hier großgeschrieben:5 Tennisplätze, 3 davon in der Halle, Padel und Pickleball Court, ein Bike-Verleih und Fitness-Programme von früh bis spät runden das Reitprogramm ab. Im Welldiana Club Spa ist alles wunderbar darauf eingerichtet, um Körper und Seele in Einklang zu bringen und Kinder finden auf dem Abenteuer-Spielplatz und im neu gestalteten Indoor-Spielpark eine fantastische Welt voller Spaß. Sie werden bereits ab 2 Jahre liebevoll betreut

Aldiana Köstlichkeiten gibt es am Buffet drei Mal am Tag.

