Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
Nachhaltigkeit
Ratgeber Medizin
TrainingMenü aufklappen
Gesundheit & HaltungMenü aufklappen
ZubehörMenü aufklappen
ReiterweltMenü aufklappen
HoroskopeMenü aufklappen
Zur Startseite
Reiterwelt

Reiturlaub im Aldiana Club Ampflwang

Anzeige

Das Glück der Erde… liegt in Oberösterreich
Reiterurlaub im Aldiana Club Ampflwang

Die idyllische Landschaft des Hausruckwaldes ist einfach perfekt für eine erholsame Sommerzeit mit der Familie.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 29.04.2026
Als Favorit speichern
Reiterurlaub im Aldiana Club Ampflwang
Foto: Aldiana

Umgeben von Wiesen, Hügeln und dem größten Reitwanderwegenetz Österreichs liegt renovierte Aldiana Club Ampflwang. Der Reitbetrieb mit fast 50 Schulpferden liegt direkt auf dem Clubgelände und bietet Angebote für jedes Können und jeden Geschmack.

Aldiana

Das frisch renovierte Club Resort ist traumhaft gelegen.

Im Reitzentrum mit Doppelreithalle, Reit- und Longierplätzen stehen Kurse für Kinder, Anfänger und Könner zur Auswahl. Ob Englisch- oder Western-Reiten, es steht für jede Altersgruppen das passende Pferd zur Verfügung.

Direkt am Club startet das größte Wegereitnetz Österreichs. Auch eigene Pferde oder Hunde sind herzlich willkommen.

Aldiana

Im Ponyclub kommen auch die kleinen Reiter voll auf ihre Kosten.

Auch sonst wird Sport hier großgeschrieben:5 Tennisplätze, 3 davon in der Halle, Padel und Pickleball Court, ein Bike-Verleih und Fitness-Programme von früh bis spät runden das Reitprogramm ab. Im Welldiana Club Spa ist alles wunderbar darauf eingerichtet, um Körper und Seele in Einklang zu bringen und Kinder finden auf dem Abenteuer-Spielplatz und im neu gestalteten Indoor-Spielpark eine fantastische Welt voller Spaß. Sie werden bereits ab 2 Jahre liebevoll betreut

Aldiana

Köstlichkeiten gibt es am Buffet drei Mal am Tag.

Unser Küchenteam sorgt dreimal täglich mit österreichischen Schmankerln für das leibliche Wohl – an den Buffets und zwischendurch zur Jaus‘n Zeit. Was brauchst du mehr zum glücklich sein?