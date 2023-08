Unglaublich, was da passierte: Ein Hund jagte einen damals 24-jährigen Wallach über die Koppel und verfolgte das Pferd bis in den nächsten Ort. Auf seiner Flucht stürzte der Wallach mehrfach und verletzte sich schwer. Der Pferdebesitzer brachte ihn in die Tierklinik, wo der Wallach operiert und gerettet wurde. Die Behandlungskosten beliefen sich auf über 14 000 Euro – die der Pferdehalter der Hundebesitzerin in Rechnung stellte.