Besser Reiten: Wann ist Aussitzen besser als Leichttraben?

Das sagt die Klassik-Ausbilderin zum Aussitzen Dem Aussitzen kommt beim Üben versammelnder Lektionen eine größere Bedeutung zu. Durch das Aussitzen kann ich präziser und ruhiger einwirken und der natürlichen Schiefe des Pferdes besser entgegenwirken. Außerdem schule ich mein Pferd mit fortschreitender Ausbildung, sich fast ausschließlich über den Sitz reiten zu lassen. Über mehr oder weniger Mitschwingen im Becken kann ich dem Pferd den Grad der Hankenbeugung und der Versammlung signalisieren. Bei sehr unbequemen Pferden kann ich ein Schenkelweichen oder Schulterherein noch im Leichttraben reiten – spätestens in versammelnden Seitengängen wie der Traversale brauche ich das Aussitzen, um korrekte Gewichtshilfen zu geben. Ein Fehler wäre es hingegen, sein Pferd beim Aussitzen absichtlich langsamer zu machen, um den Trab besser sitzen zu können. Das ist keine Versammlung, sondern das Pferd läuft dann schwunglos und inaktiv. Bemerke ich, dass sich das Pferd unter dem Reiter spannt, langsamer wird oder seinen Takt im Trab verliert, stört der Reiter das Pferd in der Bewegung und es ist besser, vorübergehend leichtzutraben. Zudem werden junge Pferde oder noch nicht ausreichend gymnastizierte Pferde leichtgetrabt, um sie in der Bewegung nicht zu stören. Das gilt auch für Pferde mit sehr viel natürlichem Schwung, wenn der Reiter körperlich nicht in der Lage ist, ruhig zu sitzen und präzise einzuwirken.

Christine Schmiedel Die Expertin Christine Schmiedel ist Ausbilderin nach den Grundsätzen der Klassischen Reitkunst.

Das sagt der Oberbereiter zum Einsatz von Leichttraben und Aussitzen Das Aussitzen ermöglicht dem Reiter einen besseren Kontakt zum Pferd, setzt aber einen ruhigen und ausbalancierten Sitz voraus. Nur dann kann der Reiter gezielt auf Rücken und Hinterhand des Pferdes einwirken, um es zu schließen, stärker zum Untertreten zu bringen und die Tragkraft zu fördern. Gleichzeitig kann man nur im Aussitzen die Rückentätigkeit des Pferdes im Trab genau wahrnehmen und die Hilfen entsprechend präzise anpassen. Bei nervösen oder unsicheren Pferden kann das Aussitzen beruhigend wirken und Sicherheit und Vertrauen zum Reiter vermitteln. Das Leichttraben kommt in der Spanischen Hofreitschule vor allem bei jungen Pferden zum Einsatz, etwa beim Anreiten und zu Beginn und am Ende der Arbeitsphase. Es entlastet den Pferderücken, gerade wenn am Anfang der Ausbildung noch Muskulatur aufgebaut werden muss. Zudem lässt sich im Leichttraben die Losgelassenheit, der natürliche Vorwärtsdrang und die Entwicklung der Schubkraft aus der Hinterhand verbessern. Die ersten Trabtritte werden bei allen Pferden grundsätzlich ausgesessen, um das Pferd kontrolliert in den Trab zu begleiten. So stellt man als Reiter sicher, dass der Übergang nicht hastig wird und sich keine Spannung aufbaut. Das unterstützt das Pferd dabei, einen klaren Takt und eine stabile Balance im Trab zu finden.

Rudolf Rostek Der Experte Rudolf Rostek ist Oberbereiter an der Spanischen Hofreitschule in Wien.

Das sagt die Akademische Ausbilderin zu Aussitzen und Leichttraben Reiter, die ganggewaltige Pferde nicht lange am Stück aussitzen können, geraten oft in Versuchung, die Bewegung des Pferds kleiner zu machen. Mir ist es aber wichtig, dass Pferde immer die Möglichkeit haben, ihr volles Bewegungsspektrum unter dem Reiter auszuschöpfen. Deshalb wird in solchen Fällen eben zunächst mehr leichtgetrabt. Pferde, die sich im Trab schleppend fortbewegen, nicht frei schwingen und sich im Aussitzen eher spannen, trabe ich ebenfalls leicht. Ein eifriges oder eiliges Pferd, das im Rücken festhält und nicht dreidimensional schwingt, kann dagegen vom Aussitzen profitieren. Indem ich mit meinem Becken die Bewegung vorgebe, kann ich im Aussitzen den Schwung des Pferderückens besser beeinflussen. Die versammelnde Arbeit kommt nicht ohne das Aussitzen aus. In der Versammlung fußt das Pferd schneller ab und erhöht somit die Frequenz der Tritte. Dann möchte ich ihm nur über meinen Sitz signalisieren, dass es den Schwung erhalten soll.