So geben Reiter ihrem Pferd die richtigen Signale Das Einmaleins der Körpersprache

11/17 Zum Heranholen - der Blick: Stellen Sie sich ein Seil an Ihrem Bauchnabel vor, das am Halfter ziehen könnte. Fokussieren Sie mit dem Blick die Pferdenase. Die Handrücken zeigen zum Pferd. Gehen Sie anfangs in leichtem Bogen zurück. So können Sie mit einer Handgeste oder dem Stick hinter den Schweif des Pferds zielen und ihm so zeigen, dass es losgehen soll.