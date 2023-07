Die "World Bitless Association" (WBA) mit Sitz in Großbritannien setzt sich für das gebisslose Reiten ein – und fordert von Pferdesportverbänden weltweit Regeländerungen zur Gleichbehandlung von Pferden und Reitern mit und ohne Gebiss. In diesem Frühjahr reichte sie einen formellen Antrag bei der internationalen Dachorganisation des Pferdesports FEI ein: Diese soll gebisslose Zäumungen optional in internationalen Wettbewerben zulassen – besonders in Hinblick auf die Dressur, wo bisher die Pflicht zum Gebiss gilt. Ihr Anliegen untermauerte die Organisation mit umfangreichen wissenschaftlichen Belegen.