6. Versammlung durch Freiarbeit

Die Versammlung ist sowohl in der Reitausbildung als auch in der freien Arbeit ein hohes Ziel. In Versammlung soll sich das Pferd in verkürzten, federnden Gängen und in schöner Selbsthaltung bewegen.

Gerade in der freien Arbeit ist die Versammlungsfähigkeit immer abhängig von der natürlichen Veranlagung des Pferds. Hier zeigt sich auch, wie leicht dem Pferd die Versammlung unter dem Sattel fallen wird. Zudem kann es in der freien Arbeit die Kraft entwickeln, die für die Versammlung unter dem Reiter ebenfalls nötig ist.

Versammelter Trab durch Übergänge

Angelehnt an die klassische Reitlehre gibt es in der Freiheitsdressur mehrere Möglichkeiten, den Trab zu verkürzen. Die Reitvorschrift setzt auf bestimmte Lektionen, durch die das Pferd mehr auf die Hinterhand kommt.

Trab-Halt-Übergänge

eignen sich gut für Pferde, die von Natur aus gut untertreten und leicht den Rücken hergeben. Beginnen Sie mit kurzen Trab-Schritt-TrabÜbergängen. Reagiert das Pferd bereitwillig und kommt dabei nicht abrupt auf die Vorhand, können Sie dazu übergehen, aus dem Trab anzuhalten und aus dem Halt wieder anzutraben.

Langsam bauen Sie dabei immer weniger Trabtritte zwischen den Stopps ein. Mit der Zeit wird das Pferd dadurch im Trab mehr in die Versammlung gelangen. Kommt es mit dem Kopf zu hoch, weisen Sie ihm den Weg in die Tiefe. Legen Sie nach wenigen Übergängen eine Pause ein. Nur wenn sich das Pferd immer wieder zu vermehrtem Vorwärtsgehen im Trab auffordern lässt, im Genick nachgibt und sich in die Tiefe weisen lässt, ist es noch locker.

Aus dem Tritteverlängern

die Trabtritte zu verkürzen, ist eine andere Methode, die sich vor allem für Pferde eignet, die schlecht untertreten. Sie tun sich häufig schwer mit den Trab-HaltÜbergängen, weil ihnen dafür die Kraft in der Hinterhand fehlt (Foto). Wiederholen Sie die Übergänge zwischen Tritte verlängern und Tritte verkürzen einige Male. Auch hier soll sich das Pferd jederzeit wieder vortreiben und in die Tiefe weisen lassen.

Geschlossenes Anhalten

Beim geschlossenen Halten sollen die Vorderbeine senkrecht zum Boden direkt nebeneinanderstehen. Auch die Hinterbeine stehen nebeneinander und so weit unter dem Körper, dass die Hinterhand Richtung Schwerpunkt weist.

Zum Einüben

...stellen Sie das Pferd auf einer geraden Linie neben die Umzäunung. Sie stehen innen neben dem Pferd und schauen es an. Steht ein Hinterbein nach hinten heraus, treiben Sie es mit der Bogenpeitsche vor. Geht das Pferd mit der Vorhand mit, ist das nicht schlimm. Hat es den Vorwärtsimpuls erst einmal verstanden, korrigieren Sie dies durch ein Signal zum Stehen.

Korrigieren Sie immer vorwärts, so lernt das Pferd, unter den Schwerpunkt zu treten. Schicken es auch dann wieder vor, wenn sich durch das Rückwärtstreten zufällig die richtige Position ergibt.