Die richtige Vorbereitung fürs Freispringen

Bei einem jungen oder unerfahrenen Pferd legen Sie anfangs nur eine Stange auf den Boden.

Führen Sie das Pferd an der Hand über die Stange, erst im Schritt, dann im Trab. Nach und nach legen Sie weitere Stangen dazu oder ersetzen die Stange durch ein Cavaletti.

Anfangs bauen Sie keine Hindernisse auf

Lassen Sie Ihr Pferd durch die leere Gasse laufen und üben Sie dabei die Abstimmung mit Ihren Helfern. Jeder von Ihnen sollte darauf achten, sich langsam zu bewegen und das Pferd nicht mit seiner Körpersprache auszubremsen. Dafür zeigt Ihr Bauchnabel in die Bewegungsrichtung des Pferds.

Sie leuchten quasi mit Ihrem Körper wie ein Scheinwerfer den Bereich vor dem Pferd aus. Springt es auf der linken Hand, treiben Sie, wenn nötig, vorsichtig mit der Peitsche in der rechten Hand. Mit Ihrer linken Hand können Sie dem Pferd den Weg zeigen. Üben Sie den Umgang mit der Peitsche. Auf Höhe der Sprunggelenke wirkt sie treibend, in Richtung Schultern nach außen drückend. Vermeiden Sie es, das Pferd mit der Peitsche zu berühren. Am Ein- und Ausgang der Gasse setzen Sie die Peitsche wegweisend statt treibend ein.

Achten Sie darauf, nur so viel Druck auszuüben wie nötig. Ihr Pferd soll entspannt durch die Gasse laufen. Ist das Tempo zu hoch, leidet die Springmanier und der Trainingseffekt ist gleich null.

Pausen müssen sein

Nach jedem Durchgang halten Sie Ihr Pferd an und lassen es kurz zur Ruhe kommen. Loben Sie es oder bieten Sie ihm ein Leckerli zur Belohnung an. Das Ausbremsen kann die Person in der Mitte übernehmen, indem sie dem Pferd den Weg abschneidet. Gehen Sie dazu rechtzeitig in die Hallenmitte, damit Sie nicht auf Ihr Pferd zurennen müssen.

Klappen ein paar Durchgänge in der leeren Gasse, legen Sie zunächst eine Stange in die Gasse, dann bauen Sie ein Cavaletti auf. Hat Ihr Pferd beides gemeistert, reicht das für den ersten Tag!