Freispringen: Das brauchen Sie

Reithalle oder eingezäunter Reitplatz

Zum Freispringen eignet sich eine Reithalle oder ein eingezäunter Reitplatz. Draußen sollten sich auf den umliegenden Koppeln keine Pferde befinden. So vermeiden Sie Stress und gefährliche Situationen für die anderen Pferde, aber auch für die springenden Tiere. Spiegel in der Halle hängen Sie ab.

Stangen und Cavaletti

Je mehr Stangen Sie zur Verfügung haben, desto besser. Bauen Sie die Sprünge einladend auf: Platzieren Sie die Stangen so, dass Ihr Pferd gut erkennen kann, wo der Sprung am Boden anfängt und wo er in der Luft aufhört. Dann kann es den Sprung besser taxieren. Hilfreich ist es zum Beispiel, direkt unter den Sprung eine Stange auf den Boden zu legen und beim Sprung selbst nicht mit Stangen zu sparen.

Richtige Seite wählen

Die Hindernisse werden entlang der langen Seite aufgebaut. Die Laufrichtung fürs Pferd sollte vom Ausgang wegführen. In der Regel werden die Hindernisse auf der linken Hand gesprungen.

Das hat mit der Händigkeit der Pferde zu tun. Viele Pferde – wie auch wir Menschen – sind Rechtshänder und springen deshalb lieber aus dem Linksgalopp. In einer normal großen Reithalle (20 x 40 Meter) platziert man die Hindernisse so, dass das Pferd noch mindestens 15 Meter nach dem letzten Sprung Platz zum Auslaufen hat, bevor die Ecke kommt.

Hindernisständer

Die Gasse zum Springen trennen Sie mit Hindernisständern ab, die Sie mit Absperrband aus dem Baumarkt verbinden. Bitte verwenden Sie keine Elektrozaun-Litze, -Bänder oder Heuschnüre. Weil diese nicht reißen, wenn Ihr Pferd hineinläuft, können sie schlimme Verletzungen verursachen.

Ziehen Sie die Absperrung vor dem ersten und nach dem letzten Sprung noch ein Stück hinaus.

Tipp: Stellen Sie dazu im Abstand von etwa eineinhalb bis zwei Metern Pylonen auf. So wird das Einfädeln in die Gasse leichter und das Pferd bleibt auch über dem letzten Sprung gerade.

Das richtige Team

Für das klassische Freispringen brauchen Sie ein Team aus drei Personen. Der erste Helfer steht am Anfang der Gasse, der zweite an den Hindernissen und der dritte am Ausgang der Gasse. Jeder „übergibt“ das Pferd an den nächsten. Der mittlere Helfer ist mit einer Peitsche mit kurzem Schlag ausgerüstet (Fahrpeitsche), die anderen mit einer Longierpeitsche.

Halfter oder Trense?

Zum Freispringen trägt Ihr Pferd ein Halfter. Wenn Sie das Pferd zur Gasse führen, brauchen Sie einen etwa 80 Zentimeter langen Strick, der am Ende keinen Knoten oder Haken hat. Dann gleitet er beim Loslassen einfach aus dem Halfterring hinaus.

Den Strick nehmen Sie so, dass Sie ein kürzeres und ein längeres Stück in den Händen halten. Das kürzere Stück lassen Sie dort los, wo die Gasse beginnt. Für unerfahrene Pferde sollten Sie jedoch aus Sicherheitsgründen zunächst ein längeres Führseil nehmen. So sind Sie nicht zu nah am Pferd, falls es einen Satz zur Seite macht.

Wie Pferde sehen

Die Stangen sollten sich farblich gut vom Boden abheben. Einfarbige Stangen scheinen schwieriger taxierbar zu sein. Vermutlich setzen sich die gemusterten Stangen besser von der Umgebung ab. Studien haben übrigens gezeigt, dass Pferde Blau und Gelb am besten sehen können.

Pferde sehen mit dem rechten Auge ein anderes Bild als mit dem linken. Bauen Sie die Freisprung-Gasse in einer anderen Laufrichtung auf, nimmt Ihr Pferd diese anders wahr, auch wenn diese dem gewohnten Aufbau entspricht. Wollen Sie die Laufrichtung bzw. die Hand, auf der Ihr Pferd frei springen soll, wechseln, beginnen Sie deshalb zunächst mit einem leichten Aufbau.