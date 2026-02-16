EOTRH: Was hilft Pferden bei dieser Zahnkrankheit?

Was ist EORTH und welche Ursachen hat es? Die Abkürzung EOTRH stammt von der englischen Bezeichnung Equine Odontoclastic Tooth Resorption and Hypercementosis – eine ebenso mysteriöse wie fürs Pferd extrem schmerzhafte Zahnkrankheit, die Schneide- und Hengstzähne sowie Kieferknochen betrifft. Die Ursache des Leidens, das vor allem ältere Tiere ab etwa 12 Jahren betrifft (siehe »Risikopatienten«), ist noch nicht geklärt. Was sich abspielt, ist dagegen bekannt: Es entstehen eitrige Entzündungen, Zahnsubstanz und Knochen werden abgebaut, und Zahnzement wird im Übermaß gebildet. Die zerstörerischen Vorgänge spielen sich in einer von außen nicht sichtbaren Region ab: Betroffen ist der Teil des Pferdezahns, der im Zahnfach (Alveole) liegt; dies ist eine Vertiefung im Ober- und Unterkieferknochen, in die der Zahn mit seinen Wurzeln mündet.

Im Gegensatz zum menschlichen Zahn, der von Schmelz umgeben ist, hat der Pferdezahn eine Zementhülle. Im gesunden Zahn gibt es Zellen, die den Zahn aufbauen, und solche, die Substanz abbauen. Diese Fresszellen heißen Odontoklasten und werden bei EOTRH übermäßig aktiviert. Den Abbau der Zahnsubstanz bezeichnet man als Resorption. So erschließt sich gleich ein Teil der Krankheitsbezeichnung: Odontoclastic Tooth (= Zahn) Resorption.

»Als Reaktion auf den Abbau der Zahnsubstanz wird außen verstärkt Zement angelagert. Das bezeichnet man als Hyperzementose«, erklärt Pferdezahnspezialist Dr. Timo Zwick. Die Folge des Zement-Zuwachses: Die Reservekrone (der im Zahnfach verborgene Teil des nachschiebenden Pferdezahns) verklumpt, während die gesunde Substanz schrumpft. Ein mutmaßlicher Faktor für diesen Prozess ist mechanischer Stress auf die Wurzelhaut bei älteren Pferden mit geringerer Reservekrone. »Man nimmt an, dass der Druck auf die Zähne zu hoch ist«, sagt Zwick. Deshalb werden betroffene Zähne im Anfangsstadium gekürzt; der Fachmann nennt das »aus der Okklusion nehmen«.

Typisch für fortgeschrittene EOTRH: Das Zahnfleisch wölbt sich über den kranken Schneidezähnen.



»Es laufen viele Studien, um der Ursache dieser Krankheit auf den Grund zu gehen«, berichtet Dr. Timo Zwick. Man geht davon aus, dass verschiedene Faktoren eine Rolle spielen (multifaktoriell). Dabei könnte die Umgebung, die Fütterung, die Rasse, die Genetik, Infektionen, die Abwehrlage, Stoffwechselstörungen sowie das Alter eine Rolle spielen. Ein ähnliches Leiden ist übrigens auch bei der Katze zu finden (FORL).

Symptome bei EOTRH Rückgang des Zahnfleisches

Schlechte Anlehnung/ Probleme beim Auftrensen

Rotes Zahnfleisch

Probleme beim Fressen

Geruch aus dem Maul Risikopatienten Betroffen sind vor allem ältere Pferde ab 12 Jahren. Der jüngste Patient, an dem Zahnspezialist Dr. Timo Zwick die Diagnose stellte, war acht Jahre alt. Ob EOTRH bei bestimmten, als besonders robust geltenden Rassen wie Isländern oder Norwegern gehäuft auftritt, ist wissenschaftlich nicht erwiesen. Grundsätzlich können Pferde jeder Rasse erkranken.