Wissenswertes zu Warzen beim PferdWarzen (Verrucae) sitzen meist am Kopf und sehen hässlich aus. Schmerzen bereiten sie dem Pferd in der Regel nicht. Nur selten verursachen sie Juckreiz. Kratzt sich das Pferd, kann die Haut reißen und bluten. Wenn sie tiefer im Bindegewebe stecken, sprechen Tierärzte von Fibropapillomatose. Diese Bindegewebsgeschwulste können so groß wie Tomaten werden. Sitzen sie in der Sattellage oder ungünstig im Kopfbereich, können sie dem Pferd unter Sattel, Trense oder Fahrgeschirr Probleme bereiten. Sitzen die Warzen in den Ohrmuscheln, nennt man dies aurales Plaque. Meist verursacht es keine Probleme.Wie entstehen Warzen?Warzen sind eine Viruserkrankung (Papillomatose). Erreger ist das Equine Papillomavirus (EPV), das durch kleinste Risse in die Haut dringt. Das Virus gibt es überall im Stall und auf der Weide. Wie lange es außerhalb des Körpers überlebt, hängt auch von der Temperatur ab: je kühler, desto haltbarer. »Bei 4 bis 8 Grad überlebten die Viren auch schon 63 Tage«, erklärt Hautexpertin Dr. Kirsten Schwenzer, die in Badbergen-Lechterke/Niedersachsen eine Praxis betreibt. Bei Menschen sind Dutzende Unterarten der Papillomaviren bekannt. Beim Pferd wies man bisher nur zwei Formen sicher nach.\n\t\t\t,\n\t\tRelax BioCare Zauberlotion bei Zubildungen & krustigen Hautveränderungen hier direkt im Partnershop bestellenWährend das Equine Papillomavirus EPV vor allem Jungpferde befällt (juvenile Papillomatose), sollen mutierte Rinderviren (Bovine Papillomaviren, BPV) für Equine Sarkoide verantwortlich sein. Dass eine dritte Virus-Unterart existiert, die Penispapillome verursacht, wird nur vermutet. Unklar ist auch der Zusammenhang zwischen Equinem Papillomavirus und Krebsgeschwüren am Penis. EPV wird auch für aurales Plaque verantwortlich gemacht; es gibt jedoch auch Ärzte, die die Hautflecken im Ohr für eine Sonderform des Equinen Sarkoids halten. Werden Fohlen mit Warzen geboren, war die Stute vermutlich mit EPV infiziert; möglicherweise ist auch eine embryonale Entwicklungsstörung schuld an den Geschwulsten. »Das ist wissenschaftlich nicht geklärt«, sagt Dr. Schwenzer.Du willst mehr zu den Ursachen und zur Behandlung von Warzen beim Pferd erfahren? Weiterlesen im PDF:\n\t\t\t,\n\t\t\n\t\t\t,\n\t\t\n\t\t\t,\n\t\t\n\t\t\t,\n\t\t\n\t\t\t,\n\t\t