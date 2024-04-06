Was tun bei Schlundverstopfung?

Fütterungsfehler, wenn das trockene Krippenfutter vor dem Raufutter gefüttert wird. Das Raufutter wird länger gekaut und fördert die Speichelproduktion. Erst danach serviert man das Kraftfutter. Trockenes, nicht eingeweichtes, oder nicht genug eingeweichtes Futter. Wenn ausgebüxte Pferde sich über den Futtersack hermachen, ist in der Regel das trockene Futter schuld. Häufiger ist allerdings der Fall, dass Pferdebesitzer das Futter nicht lange genug aufweichen. Getrocknete Zuckerrübenschnitzel, die stark quellen, sind besonders gefährlich. Auch Pellets quellen leicht zu Klumpen. Manchmal finden Tierärzte Brocken von Sägespänen oder -mehl aus der Einstreu in der Speiseröhre. Kleingeschnittene Äpfel und Möhren schlingen manche Pferde zu gierig hinunter. Selten fressen Pferde andere Fremdkörper wie Plastikabfälle, die im Hals steckenbleiben. Zahnerkrankungen, bei denen das nicht genügend zerkaute Futter in der Speiseröhre steckenbleibt.

Bei manchen Pferden sorgen Veränderungen der Speiseröhre selbst für Schlundverstopfungen, insbesondere für wiederkehrende (rezidivierende). Die häufigste Ursache sind Narben der Schleimhaut, die etwa frühere Verletzungen durch Fremdkörper, äußere Traumata wie Huftritte oder tierärztliche Instrumente wie Sonden hinterließen. Auch Ausstülpungen der Speiseröhre, sogenannte Ösophagusdivertikel, können zu Schlundverstopfungen führen, sind aber seltener. Ebenso wie der Megaösophagus, eine Missbildung der Speiseröhre, die, häufiger als bei anderen Rassen, bei Friesenpferden auftritt. »Meist liegt das Problem im hinteren Abschnitt der Speiseröhre, also des Ösophagus, bevor er in den Magen mündet«, weiß Tierarzt Dr. Vidovic. Dieser Engpass am Mageneingang ist anatomisch bedingt: Zum einen kann sich die Speiseröhre dort weniger dehnen als in Maulnähe; zum anderen sammelt sich an dieser Stelle beim Fressen Futter, da die Speiseröhre hier enger ist. Lähmungen der Schlundmuskulatur können ebenso schuld sein; diese treten z.B. als Begleiterscheinungen schwerer Erkrankungen wie Botulismus oder Grass Sickness (Equine Dysautonomie) auf.