<h3>Angeleitet: Video-Tutorial zum Notfall-Transporter</h3><p>Damit auch in stressigen <b>Notfallsituationen </b>alles reibungslos funktioniert, hat Böckmann ein Video-Tutorial entwickelt: Über einen QR-Code innen an der Einstiegstür können Nutzer die Anleitung jederzeit abrufen und sich mit den Funktionen des Anhängers vertraut machen. Ein kluger Service, da ja nicht jeder ständig mit einem solchen Spezial-Gefährt zu tun hat.</p><p>\n\t\t\t,\n\t\t</p><h3>Notfall-Anhänger kompakt</h3><p>Basis des neuen Ambulanzanhängers ist das Portax L E Modell von Böckmann, u.a. mit Aluminium-Aufbau, niedriger Verladehöhe sowie tiefergelegtem World-Class-Fahrwerk (WCF) mit Einzelradaufhängung in Kombination mit Radstoßdämpfern. Für maximale Sichtbarkeit im Straßenverkehr sorgt das leuchtende Gelb; der Schriftzug "Horse Ambulance" nebst rotem Signal-Stern, der andere Verkehrsteilnehmer auf den <b>Pferdekrankentransport</b> hinweist, soll ebenfalls zu erhöhter Rücksichtnahme beitragen. Gesamtgewicht: 2,7 Tonnen, Stützlast 150 Kilogramm (leer gewogen). Weitere Infos: <a href="http://www.boeckmann.com/" target="_blank" >www.boeckmann.com</a></p><h3>Gut abgeschirmt</h3><p>Sichtblenden, die dank integrierter Halter fix im Boden verankert sind, gewährleisten eine <b>ruhige Umgebung für das verletzte Tier</b> und die Helfer während des Verladens – und halten neugierige, störende Gaffer auf Abstand. Das ist insbesondere bei Veranstaltungen mit Publikum eine wichtiger Sicherheitsaspekt. Im Dunkeln beleuchtet eine Lampe oben rechts am Anhänger den Bereich. Sichtblenden und Trageplane nebst Gurten sind griffbereit in den Aufbewahrungsboxen links und rechts am <b>Pferdeanhänger</b> verstaut.</p><p>\n\t\t\t,\n\t\t</p><h3>Horse Ambulance im Einsatz</h3><p>Der <b>Ambulanzanhänger für Pferde</b> bietet sich besonders für den Einsatz bei Turnieren und anderen Veranstaltungen an, um im Verletzungsfall schnell eingreifen zu können. Der Kaufpreis liegt bei knapp 29 000 Euro. Böckmann vermietet die <b>Pferde-Ambulanz</b> aber auch über das Center in Lastrup (85 Euro Tagesmiete). Der Anhängerspezialist sieht es als Teil des Firmen-Engagements, ein solches Fahrzeug für die schlimmsten denkbaren Situationen zur Verfügung zu stellen.</p><h3>Pferd stehend & liegend transportieren</h3><p>Der <b>Ambulanzanhänger</b> ist mit einer Trageplane sowie einer elektrischen Seilwinde mit Batterie (bis 800 kg) ausgestattet. Dies ermöglicht es, ein <b>liegendes Pferd</b> sicher und schonend zu verladen. <b>Für verletzte Pferde</b>, die noch stehen können, bietet die <b>Horse Ambulance</b> zusätzliche Stabilisierung: Die Trageplane lässt sich gefaltet unterm Bauch mit Spanngurten außerhalb der Reichweite des Pferds am Anhängerboden fixieren; Schlaufen für die Gurte sind bereits an der Plane befestigt. Trennwände mit Boxenstangen sorgen für Halt. Bei Bedarf sind diese mit wenigen Handgriffen entfernt, um Platz für ein liegendes Tier zu schaffen.</p><p>\n\t\t\t,\n\t\t</p><p>\n\t\t\t,\n\t\t</p><p>\n\t\t\t,\n\t\t</p><p>\n\t\t\t,\n\t\t</p><p></p><p></p>