Agria Ride: 21.945 Euro Spende für Pferde in Not!

Gemeinsam erritten: 21.945 Euro für die Pferdeklappe in Norderbrarup Was für ein großartiges Ergebnis! Beim diesjährigen Agria Ride kamen unglaubliche 21.945 Euro zusammen – eine Summe, die zeigt, was wir Reiter und Fahrer gemeinsam bewegen können. Am vergangenen Montag fand die feierliche Scheck-Übergabe bei der Pferdeklappe in Norderbrarup statt, und die Freude über diese großzügige Spende war riesig.

Ein starkes Zeichen für Pferde in Not Die Pferdeklappe im Kreis Schleswig-Flensburg ist für viele Pferde die letzte Hoffnung. Hier finden Tiere, die nicht länger von ihren Besitzern versorgt werden können, Zuflucht und eine zweite Chance auf ein liebevolles Zuhause. Mit der diesjährigen Spende kann das engagierte Team der Pferdeklappe noch mehr Pferden helfen – und ihnen das geben, was sie am dringendsten brauchen: Sicherheit, Fürsorge und eine Zukunft.

"Wir freuen uns so unglaublich über diese Spende von der Agria, weil sie wirklich wieder vielen Pferden hilft. Es hat doch wieder einmal gezeigt, wie groß dieses Pferdeklappen-Wir geworden ist. 4400 Menschen haben teilgenommen und wir sind überglücklich und freuen uns total über diese Aktion.", sagte Petra Teegen bei der Übergabe überwältigt.

Reiten für den guten Zweck – und mit ganz viel Herz Vom 3. bis 5. Oktober waren Pferdefreunde in ganz Deutschland unterwegs: ausreiten, spazieren, Kutsche fahren – jede Aktivität zählte. Für jede Anmeldung spendete die Agria Tierversicherung 5 Euro an die Pferdeklappe. So kamen schließlich fast 22.000 Euro zusammen – ein Beweis, wie stark die Pferde-Community ist, wenn es um Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt geht.

Unser Dank an euch! Wir von der CAVALLO waren bei der Scheck-Übergabe dabei und möchten uns von Herzen bei euch, unseren Lesern, bedanken. Dass so viele Pferdemenschen bei dieser Aktion mitgemacht haben, ist einfach unglaublich. Jeder Ritt, jeder Spaziergang, jede Kutschfahrt hat dazu beigetragen, diesen Erfolg möglich zu machen. Eure Begeisterung und Teilnahme haben diese enorme Spendensumme erst möglich gemacht. Ihr habt gezeigt, dass Reiten nicht nur Leidenschaft ist, sondern auch Mitgefühl und Verantwortung bedeutet.