Agria Ride: Gemeinsam für Pferde in Not - Jeder Ritt zählt!

Agria Ride 2025: Gemeinsam für die Pferdeklappe im Sattel Vom 3. bis 5. Oktober 2025 heißt es wieder: Raus mit dem Pferd, Gutes tun und spenden! Die Agria Tierversicherung ruft auch in diesem Jahr zur Teilnahme am Agria Ride auf – einer bundesweiten Aktion, die Reitern die Möglichkeit gibt, mit einfachen Mitteln etwas Großes zu bewirken. Für jede Anmeldung spendet Agria 5 Euro an die Pferdeklappe in Norderbrarup.

Eine Aktion, die Pferden eine zweite Chance schenkt Die Pferdeklappe im Kreis Schleswig-Flensburg kümmert sich um Tiere, die nicht länger von ihren Besitzern versorgt werden können. Sie bietet ihnen eine sichere Anlaufstelle und vermittelt ein liebevolles Zuhause. Seit ihrer Gründung hat die Einrichtung bereits über 2.300 Pferden geholfen – ein Engagement, das ohne Spenden und Unterstützung nicht möglich wäre.

Rückblick: So erfolgreich war der Agria Ride 2024 Im vergangenen Jahr beteiligten sich mehr als 2.200 Reiter an der Aktion. Gemeinsam konnten so 11.415 Euro an die Pferdeklappe gespendet werden. Auch in den sozialen Medien sorgte der Agria Ride für Begeisterung: Über 56.000 Menschen wurden erreicht, und rund 1.500 Profile nahmen aktiv teil.

sergio_kumer/ gettyimages Ein Ausritt für den guten Zweck: Auch in diesem Jahr können wir uns in den Sattel schwingen, um mit Agria Ride anderen Pferden zu helfen.

Mitmachen ist ganz einfach Ob Ausritt, Spaziergang oder Kutschfahrt – jede Aktivität außerhalb des Stallgeländes zählt. So geht’s:

Online anmelden. Zwischen dem 3. und 5. Oktober 2025 mit dem Pferd raus in die Natur. Agria spendet 5 Euro an die Pferdeklappe. Gemeinsam im Sattel für den guten Zweck Wir als CAVALLO Magazin unterstützen den Agria Ride 2025 mit voller Überzeugung. Jede Teilnahme hilft, die wertvolle Arbeit der Pferdeklappe zu sichern und Pferden in Not eine Zukunft zu schenken. Jeder Ritt zählt!