Araberhengst Proton: Ein Pferd für den Papst!

Schimmelhengst "Proton" zieht in das Reitzentrum des Vatikans Ein außergewöhnlicher Moment im Vatikan: Papst Leo XIV. hat am Mittwoch vor seiner Generalaudienz ein besonderes Geschenk entgegengenommen – den arabischen Vollbluthengst Proton. Der zwölfjährige Schimmel stammt aus der Zucht von Andrzej Michalski im polnischen Kołobrzeg und soll künftig im Reitzentrum von Castel Gandolfo leben.

Ein Pferd mit Geschichte und Ausstrahlung Sie gelten als eine der ältesten und edelsten Pferderassen der Welt. Auch Proton verkörpert jene Mischung aus Eleganz, Ausdauer und Charakter, die den Araber so einzigartig macht. Seine Abstammung unterstreicht den hohen Zuchtwert: Vater Kahil stammt aus einer katarischen Linie mit amerikanischen Wurzeln, Mutter Pradera aus dem traditionsreichen Gestüt Janów Podlaski. Über die mütterliche Seite reicht Protons Blutlinie bis zu einem Hengst aus der Zucht von Prinzessin Alia Al Hussein von Jordanien zurück.