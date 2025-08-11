Cesar Parra: 15 Jahre Sperre wegen Pferdequälerei

15 Jahre Sperre wegen systematischer Pferdequälerei Die Entscheidung vom 6. August gilt als eine der härtesten Sanktionen in der Geschichte des Weltreiterverbands. Der 62-jährige US-Reiter, der ursprünglich für Kolumbien startete, war bereits seit Februar 2024 vorläufig suspendiert. Damals hatten die US Equestrian Federation (USEF) und die FEI Videomaterial und Fotos erhalten, die Cesar Parra beim Einsatz "abscheulicher, missbräuchlicher Trainingsmethoden" zeigten. CAVALLO berichtete über den Vorfall.

"Mehrheit der Pferde betroffen" – jahrelanger Missbrauch Laut FEI belegen Zeugenaussagen sowie umfangreiches Video- und Fotomaterial, dass Parra über Jahre hinweg einen Großteil – wenn nicht sogar alle – seiner Pferde wiederholt und bewusst misshandelte. Die Vorwürfe umfassen neben direktem Pferdemissbrauch auch Verstöße gegen den FEI-Ehrenkodex zum Wohlergehen des Pferdes. Sein Verhalten habe zudem den Ruf des Sports schwer beschädigt.

"Dass ein Athlet dieses Niveaus so handelt, macht den Fall besonders erschütternd", betonte FEI-Rechtsdirektor Mikael Rentsch. "Pferdewohl ist das Fundament unseres Sports – kein optionales Extra."

Sperre bis 2039 – hohe Geldstrafe und Signalwirkung Die Strafe ist deutlich: Bis 1. Februar 2039 darf Cesar Parra weder an nationalen noch internationalen Turnieren teilnehmen noch FEI-registrierte Pferde trainieren. Zusätzlich muss er 15.000 CHF (Schweizer Franken) Strafe und 10.000 CHF Gerichtskosten zahlen. Die FEI wertet die Entscheidung als klares Signal: Niemand steht über dem Tierschutz – egal wie prominent.

Der Fall Parra führt zu Regeländerung bei USEF Ein interessanter Nebenaspekt: Als der amerikanische Verband USEF die Vorwürfe Anfang 2024 erhielt, gab es noch keine Regel, um Missbrauch außerhalb von Turnierveranstaltungen zu sanktionieren. Daher wurde der Fall an die FEI übergeben. Inzwischen hat die USEF ihre Statuten geändert und kann nun auch bei "unethischem Verhalten auf oder außerhalb des Turniergeländes" tätig werden. Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.