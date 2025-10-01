Dressurwelt trauert: Uta Gräfs Herzenspferd Le Noir mit 25 Jahren gestorben

Le Noir begleitete Uta Gräf und ihren Mann Stefan Schneider 17 Jahre lang – vom ersten gemeinsamen Training bis zu den großen internationalen Arenen. Der Hengst, seit dem Fohlenalter im Besitz von Christiane und Hans Herzog, kam als Achtjähriger in den Stall von Gräf. Als harmonisches Reiter-Pferd-Paar wurden Uta Gräf und der hübsche Rappe zu einem Aushängeschild für das, was heute als "Feines Reiten" gilt.

Auf höchstem Grand Prix-Niveau überzeugten Le Noir und Uta mit Eleganz, einer vertrauensvollen Verbindung mit nahezu unsichtbaren Hilfen und beispielhafter Partnerschaft zwischen Pferd und Reiterin. Große Auftritte in Aachen, Wiesbaden, Neumünster, Stuttgart, Dortmund und sogar Einsätze in Lipica und Katar prägten ihre Karriere. Drei Jahre lang war das Paar Mitglied des Dressur-Bundeskaders und stand auf der Longlist für die Olympischen Spiele in London.

Doch auch nach seiner aktiven Turnierzeit begeisterte der Hengst weiterhin – etwa bei Auftritten am langen Zügel, unter anderem auf der Equitana, oder bei freien Trainings auf dem Rothenkircherhof. Dass er trotz lukrativer Kaufangebote stets in seinem Zuhause bleiben durfte, ist der Treue von Familie Herzog zu Uta Gräf zu verdanken.

"Leo hat mein Leben und mein Reiten komplett verändert. Er hat mir gezeigt, wie fein man reiten kann, und hat dadurch nicht nur mich, sondern auch seine Umwelt begeistert und inspiriert", erinnert sich Uta Gräf.

Kommentar: Mit Le Noir verlieren wir ein Herzenspferd

Le Noir mit Uta Gräf. Sie stehen für mich persönlich für das Ideal "echten" feinen Reitens – weit über Erfolge und Siege im Dressurviereck hinaus. Kaum ein anderes Paar hat die Schönheit von Harmonie und Achtsamkeit im Sattel sichtbarer gemacht, als diese beiden.

Mit großem Respekt und tiefer Anteilnahme nehmen auch wir Redakteure im Namen des gesamten CAVALLO-Teams Abschied von Le Noir. Dieses außergewöhnliche Pferd hat nicht nur sportlich Maßstäbe gesetzt, sondern vor allem Herzen berührt. Gemeinsam mit Uta hat er uns allen gezeigt, worum es beim Reiten eigentlich geht: Partnerschaft, Vertrauen und Leichtigkeit – getragen von einer beinahe unsichtbaren Kommunikation zwischen Pferd und Reiter.