Klassische Reitkunst: Von-Neindorff-Institut vor dem Aus?

Das Reitinstitut Egon von Neindorff, beheimatet in der Karlsruher Telegrafenkaserne und dem Erhalt der Klassischen Reitkunst verpflichtet, blickt auf eine mehr als 70-jährige Tradition zurück. Jetzt soll der Zuschuss gestrichen werden. Es handelt sich um rund 60.000 Euro pro Jahr, von dem sowohl die Pacht als auch die Unterhaltskosten des denkmalgeschützten Gebäudes getragen werden. Für das Institut wäre dies existenzbedrohend, denn die Betriebskosten steigen, während die Einnahmen aus dem Reitbetrieb allein nicht ausreichen.