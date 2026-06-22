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Krone der Reiterei: Julia Krajewski bleibt Deutschlands Vielseitigkeits-Königin

Die Krone der Reiterei
Krajewski bleibt Deutschlands Vielseitigkeits-Königin

Doppelte Siegchance, erfolgreiche Titelverteidigung und ein weiterer Eintrag in die Geschichtsbücher: Julia Krajewski hat bei den Deutschen Meisterschaften in Luhmühlen erneut Gold gewonnen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 22.06.2026
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Julia Krajewski über dem Gelände-Sprung in Luhmühlen mit Uelzener's Nickel
Foto: Lafrentz

Julia Krajewski bleibt die Nummer eins der deutschen Vielseitigkeitsreiter. Bei den Deutschen Meisterschaften in Luhmühlen sicherte sich die Olympiasiegerin von Tokio erneut die Goldmedaille und verteidigte damit erfolgreich ihren Titel. Mit ihrem Erfolgspartner Uelzener's Nickel setzte sich die Warendorferin mit 27,7 Minuspunkten gegen die nationale Konkurrenz durch.

Julia Krajewski zur Siegerehrung der Deutschen Meisterschaften der Vielseitigkeit in Luhmühlen 2026
Lafrentz

Julia Krajewski und Erfolgspferd Uelzener's Nickel werden von den Zuschauern zur Titelverteidigung gefeiert. 

Nach einer starken Dressur und einem souveränen Geländeritt ließ sich Krajewski auch im abschließenden Springen den Sieg nicht mehr nehmen. Trotz geringer Zeitfehler blieb das Paar an den Hindernissen fehlerfrei. Mit dem 14-jährigen Holsteiner Uelzener's Nickel wiederholte die Olympiasiegerin ihren Vorjahreserfolg, während sie mit Tullabeg Platinum gleichzeitig Rang zwei der internationalen Vier-Sterne-Prüfung belegte. Damit hielt Krajewski die Konkurrenz bis zum Schluss mit gleich zwei Pferden auf Distanz und sicherte sich erneut den Deutschen Meistertitel in der Vielseitigkeit.

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Die Silbermedaille ging an Malin Hansen-Hotopp mit Carlitos Quidditch K (34,6 Minuspunkte). Bronze sicherte sich Christoph Wahler mit D'Accord (44,0 Minuspunkte).

Für Krajewski ist es bereits der fünfte Titel bei Deutschen Meisterschaften in der Vielseitigkeit. Das Turnier in Luhmühlen galt zugleich als wichtiger Formtest für die Weltmeisterschaften im August in Aachen.