Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
Nachhaltigkeit
Ratgeber Medizin
TrainingMenü aufklappen
Gesundheit & HaltungMenü aufklappen
ZubehörMenü aufklappen
ReiterweltMenü aufklappen
Zur Startseite
Reiterwelt
News

Produktivität der Pferde messen?: Chef der Spanischen Hofreitschule gefeuert

Chef der Spanischen Hofreitschule Wien gefeuert!
„Produktivität der Pferde messen?“

Die Spanische Hofreitschule in Wien kommt nicht zur Ruhe: Geschäftsführer Alfred Hudler wurde überraschend entlassen. Finanzielle Unstimmigkeiten und interne Konflikte hatten zuvor für Wirbel gesorgt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 22.09.2025
Als Favorit speichern
Eine Pflegerin der Spanischen Hofreitschule trenst einen Lipizzaner vor seiner Box auf.
Foto: Joe Klamar/ gettyimages

Hudler muss gehen

Die Spanische Hofreitschule trennt sich von ihrem Geschäftsführer Alfred Hudler. Der Aufsichtsrat informierte vergangenen Dienstag das Landwirtschafts- und Umweltministerium Österreichs über die Entscheidung, Hudler seiner Funktion "zu entheben und zu entlassen".

Kritik und Vorwürfe

Hudler, seit Dezember 2022 im Amt, stand zuletzt wegen Spesenabrechnungen und möglicher Unstimmigkeiten in der Buchhaltung massiv in der Kritik. Das Ministerium hatte bereits im Juli Strafanzeige wegen Untreue erstattet. Hudler weist die Vorwürfe zurück und betont, er sei sich "keines unkorrekten Verhaltens" bewusst.

Konflikte im Stall

Neben den finanziellen Vorwürfen sorgten auch interne Entscheidungen Hudlers, der weder Pferdeerfahrung noch Fachwissen rund um die Ausbildung von Pferden mitbringt, für Unmut und Unverständnis. So soll er vorgeschlagen haben, die "Produktivität der Pferde zu messen" und beim Personal einzusparen – beides stieß bei den angestellten Reitern, Pflegern und dem gesamten Stallteam auf heftige Ablehnung.

Die Pfleger der Spanischen Hofreitschule führen die Lipizzaner-Hengste durch den Innenhof zur Reitbahn.
Joe Klamar/ gettyimages

Angedachte Kürzungen bei den Pferdepflegern: Pro Hengst wird ein Führender benötigt. Zwei Hengste gleichzeitig zu führen, bedeutet Lebensgefahr für Pferd und Mensch, Hudler soll jedoch genau das vorgeschlagen haben.

Ex-Ministerin übernimmt interimistisch

Noch am Dienstagabend wurde Maria Patek, ehemalige Ministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus, als interimistische Geschäftsführerin bestellt. Sie soll die Hofreitschule bis zur Bestellung einer neuen Leitung stabilisieren.

Spanische Hofreitschule Wien
matthewleesdixon/ gettyimages

Die Spanische Hofreitschule in der Wiener Hofburg gilt als Zentrum der klassischen Reitkunst und bildet ausschließlich Lipizzaner aus. Ursprünglich diente sie der reiterlichen Ausbildung der kaiserlichen Familie.

Ausschreibung angekündigt

Der Aufsichtsrat kündigte eine rasche Ausschreibung für die Position an. Vorsitzender Martin Winkler betonte, man habe mit Patek eine erfahrene Führungskraft für die Übergangsphase gewonnen.