Seit der Wolf im Jahr 2000 nach Deutschland zurückkehrte, führt er bei Pferdebesitzern zur Angst, dass ihr Pferd Opfer eines Wolfsangriffs werden könnte – und auch der Gedanke an eine panische Flucht von der Pferdekoppel, wenn ein Wolf auftaucht, bereitet Sorge. Doch wie reagieren Pferde tatsächlich auf die Anwesenheit von Wölfen auf oder nahe der Weide und wie gefährdet sind sie? Eine Langzeitstudie liefert dazu nun spannende Erkenntnisse. Der "Arbeitskreis Pferd und Wolf" in Niedersachsen hatte die Studie in Auftrag gegeben.

Kameras zeichneten Pferde und Wölfe auf Studien-Leiterin Prof. Konstanze Krüger, Pferde-Verhaltensforscherin an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen-Geislingen, hat mit ihren Forscher-Kollegen Theo Gruentjens und Enno Hempel die Ergebnisse jetzt in der Zeitschrift PLOS ONE vorgestellt (zur Veröffentlichung). Zwischen Januar 2015 und Juli 2022 führte das Team Feldbeobachtungen durch und zeichnete zwei Pferdeherden sowie wild lebende Tiere in der Umgebung auf. Die Beobachtungen fanden im Osten Deutschlands, zwischen Dresden und Cottbus, statt. Die Pferde wurden dauerhaft auf zwei nebeneinanderliegenden Weiden gehalten, die mit herkömmlichem Elektrozaun begrenzt waren. Durschnittlich 13 Pferde verschiedener Rassen grasten auf den Weiden – das jüngste Pferd war sechs, das ältestes 29 Jahre alt, unter ihnen sieben Stuten und sechs Wallache. Die Gruppe entsprach damit einer üblichen Gruppe von Reitpferden in Deutschland ohne Hengste und Zuchstuten. Die Weiden befanden sich im Lebensraum eines Wolfsrudels mit regelmäßigem Nachwuchs, dem sogenannten Knappenrode-Seenland-Rudel.

Keine Wolfsangriffe im Studienzeitraum Zwischen Januar 2015 und Juli 2022 wurden 213.579 Kameraaufnahmen überprüft. 11.061 der Bilder zeigten klar erkennbare Tiere oder Personen und wurden für die weitere Analyse genutzt. Während des gesamten Beobachtungszeitraums gab es keinen Angriff der Wölfe auf die Pferde. 984 Mal wurden Wölfe nahe an oder auf der Koppel erfasst – die meisten nachts, nur wenige in der Dämmerung und ein paar tagsüber. Die meisten Wölfe liefen am Zaun entlang, andere schnüffelten in Richtung der Pferde. Nur sehr wenige rannten außerhalb der Weide umher (drei Fälle) oder standen auf der Koppel (9 Fälle). Außerdem dokumentierten die Forscher eine Vielzahl wild lebender Tiere (3.151 Aufnahmen) – am häufigsten Hasen, Wildschweine, Rotfüchse und Rehe.

Pferde blieben in Gegenwart nicht angreifender Wölfe gelassen Die Pferde zeigten in Gegenwart der Wölfe keine Signale reduzierten Wohlbefindens oder von Panik – auch wenn das Wohlbefinden in weiteren Studien noch genauer untersucht werden müsse, so das Fazit. Zwar rannten die Pferde an sechs Aufzeichnungstagen auf der Weide, Wölfe waren aber nur an drei dieser Tage anwesend. Weitere Gründe für die Ruhelosigkeit könnten andere Wildtiere, Insekten oder von Menschen verursachte Geräusche gewesen sein. Das Verhalten der Pferde könne darauf hinweisen, dass die Pferde Zentraleuropas ihre Fähigkeit, mit nicht angreifenden Wölfen zu leben, nicht verloren haben.