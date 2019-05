Reitschultest in Oldenburg: Islandpferde-Hof Hesta-Kykki

Eigentlich ist bei Oldenburg das Land ganz flach. Aber rund um den Islandpferdehof Hesta-Kykki erheben sich unvermutet Hügel. Darauf entdecke ich bereits von der Landstraße aus zahlreiche Farbkleckse: alles Pferde!

Sie liegen oder dösen in der Sonne. Ein Fuchs mit imposanter Mähne hält Wache. Majestätisch steht er da und blickt über sein Reich: Wiesen, so weit das Auge reicht. Wird sich der gute Eindruck vom Hof beim Näherkommen bestätigen?

Reiten in Oldenbur

Rund 80 Pferde beherbergt der Isihof. Er ist Gestüt, Reitschule und Pensionsbetrieb zugleich. Rund 15 Isländer laufen im Schulbetrieb. Ich komme auf dem Weg zur Reithalle an mehreren Offenställen vorbei, in denen die Tiere Heu aus Raufen mampfen oder vor sich hindösen. Sie kuscheln sich geradezu mit ihrem Plüschfell in den angetrockneten Matsch. Es gibt aber auch befestigte Stellen im Auslauf. Die Pferde sind ohne Frage in einem guten Futterzustand: also dreieinhalb Hufeisen für Pflege und Haltung. Für die volle Punktzahl wären eingestreute Flächen wünschenswert, die bei jedem Wetter trockene Liegeplätze bieten.

Gebucht habe ich eine Einzelstunde für 38 Euro. Reitlehrerin Verena fragt nach meinem Leistungsstand und sucht Jarl aus. „Der Schimmel da drüben“, sagt sie. Ich habe Glück: Jarl (isländisch: der Adlige) hat seinem Namen heute alle Ehre gemacht und Schlamm gemieden. So ist er schon nach ein paar Minuten striegeln sauber.

Verena ist mit Islandpferden aufgewachsen. Sie erzählt, dass sie angefangen hat, die Qualifikationen für den Trainerschein zu sammeln, dann Mutter wurde und das Trainerprojekt vertagt habe.

Test: Reitschule in Oldenburg

Verena, ihren Nachnamen verrät sie mir am Testtag nicht, zeigt, wie der Sattel liegen soll. „Du suchst dir die Pferdeschulter und dann muss noch etwa eine Hand Platz sein.“ Ich bin dankbar für ihre Tipps. Denn bei Jarls flachem Widerrist ist es gar nicht so einfach, die richtige Sattellage zu finden.

Jarls Trense finde ich hingegen sofort in der aufgeräumten Sattelkammer. Darunter sein Bild mit Geburtsdatum und Namen. Unterm Sattelbock eine kurze Info: Jarl ist auf dem Gestüt geboren, sei ein Verlasspferd und Fünfgänger mit Tölt und Pass.

Zum Unterricht geht’s in die 20 x 40 Meter große Halle direkt neben dem Putzplatz. „Etwas flotter, sonst verhungerst du nachher im Trab“, rät Trainerin Verena. Sie übt mit uns halbe und ganze Paraden sowie Schlangenlinien. „Gut umgestellt“, lobt sie. Das motiviert. Dann kommt der Galopp.

Keine Angst vor Ecken zeigen: „Jarl hat eine schwächere Seite“, kündigt die Reitlehrerin an. Sie kennt die Pferde gut. Angaloppieren klappt prima. Der Schimmel ist flott – zumindest anfangs. Sobald wir jedoch eine Ecke erreichen, geht ihm der Sprit aus: Es fehlt an Balance. „Die Kurven sind nicht so leicht. Man schafft sie aber, wenn man das Pferd mit dem inneren Schenkel gut unterstützt“, sagt Verena. „Aber kürz die Ecken ruhig ab!“ Das ist leichter gesagt als getan: Ich habe Schwierigkeiten, Jarl korrekt abzuwenden. In Sachen Biegung ist bei dem Isländerwallach noch Luft nach oben.

Ich frage, ob wir auch tölten. Verena erklärt, wie das bei Jarl geht: Ein Patentrezept gäbe es nicht, man müsse individuell schauen, was das Pferd für Hilfen braucht. Ich soll Jarl „mehr zusammenstellen“, die „Schritte verkürzen“ und daraus antölten. Einige Male trabt Jarl an. Macht nichts: Verena korrigiert präzise und mit Ruhe, sodass wir schließlich doch noch im weichen Tölt durch die Bahn schweben.

Verena bekommt drei Hufeisen. Sie unterrichtet konzentriert, erklärt gut und betreut mich freundlich. Teils könnte sie von mir als Fortgeschrittene mehr fordern, das muss ich selbst initiieren.

Schulpferd Jarl erhält drei Hufeisen. Er ist verlässlich und ein guter Töltlehrer. Mit gezielter Arbeit an seiner Gymnastizierung ist er ein Kandidat für die volle Punktzahl.

Traumbedingungen für Tölt: Der gepflegte und gut organisierte Betrieb bietet Reitern das volle Programm: vier Hufeisen. Es gibt eine 250 Meter lange Ovalbahn, eine Reithalle, einen Außenplatz und überdachten Roundpen. Außerdem steht ein Wiesen-Trail, unter anderem mit Treppchen und Reifen, zur Verfügung. Die Atmosphäre ist familiär. Ich fühle mich nach dem Ritt so entspannt, als wäre ich auf einem Island-Kurzurlaub gewesen.

Bewertung

Schulpferd: drei von vier Hufeisen

Reitlehrer: drei von vier Hufeisen

Reitbetrieb: vier von vier Hufeisen

Pflege & Haltung: dreieinhalb von vier Hufeisen

Kontakt

Islandpferde-Hof Hesta-Kykki

Ginsterweg 25

26209 Sandkrug

Telefon: 04481 / 4 46

www.hestakykki.de