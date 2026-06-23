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Amazon Prime Days: Die besten Deals für Pferd und Reiter

Amazon Prime Days 2026
Die besten Deals für Pferd und Reiter

Juhuuuu! Die Amazon Prime Days sind da! Akku-Schermaschine, Stallkamera, Pflegezubehör und vieles mehr: Vom 23. bis 26. Juni sind zahlreiche Produkte für Pferd und Reiter deutlich reduziert. Wir haben die besten Angebote für dich herausgesucht.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 23.06.2026
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Pferd auf der Weide mit Discount-Zeichen drumherum
Foto: Canva

Die Amazon Prime Days sind für viele Reiter die beste Gelegenheit des Jahres, lang geplante Anschaffungen günstiger zu ergattern. Ob Akku-Schermaschine, Stallkamera, Pflegezubehör oder Futter: Einige der beliebtesten Produkte für Pferd und Reiter sind aktuell deutlich reduziert.

Damit du nicht stundenlang nach den besten Angeboten suchen musst, haben wir die interessantesten Deals für den Stallalltag zusammengestellt. Aber Achtung: Viele Rabatte gelten nur für kurze Zeit. Wer sparen möchte, sollte deshalb nicht zu lange warten.

1
Alpurial Nervenstark als Freisteller
Hersteller

Alpurial Nervenstark

  • Ergänzungsfuttermittel für nervöse oder sensible Pferde
  • von Tierärzten entwickelt
  • vorher: 59,90 Euro

Jetzt zum Schnäppchenpreis von 50,92 Euro bei Amazon kaufen!

2
Rohn Moden Lammfell-Sattelgurte in verschiedenen Längen als Freisteller
Hersteller

Rohn Moden Lammfell Sattelgurt Mady

  • Kurzgurt mit anatomischer, konkaver Sichelform für Ellenbogenfreiheit
  • mit hochwertigem Lammfell gepolstert
  • vorher: 89,90 Euro

Jetzt zum Schnäppchenpreis von 76,41 Euro bei Amazon kaufen!

3
Kerbl SmartCam Stall-Kamera als Freisteller
Hersteller

Kerbl SmartCam Akku/HD

  • Stallkamera für Hof und Stall
  • mobile Live-Überwachung per WLAN-Hotspot
  • vorher: rund 160 Euro

Jetzt zum Schnäppchenpreis von 136,99 Euro bei Amazon kaufen!

4
Mobifor von NutriLabs als Freisteller
Hersteller

NutriLabs Mobifor® Basic Gelenksaft für Pferde

  • Ergänzungsfuttermittel mit Chondroitin, Hyaluronsäure u.v.m.
  • von Tierärzten entwickelt
  • vorher: 74,89 Euro

Jetzt zum Schnäppchenpreis von 49,32 Euro bei Amazon kaufen!

5
Equimotion von NutriLabs als Freisteller
Hersteller

NutriLabs EQUIMOTION Pulver für Pferde

  • zur Unterstützung der Gelenke
  • von Tierärzten entwickelt
  • vorher: 134,79 Euro

Jetzt zum Schnäppchenpreis von 104,78 Euro bei Amazon kaufen!

6
Sprenger Satinox einfach gebrochenes Olivenkopf-Gebiss als Freisteller
Hersteller

Sprenger SATINOX Olivenkopftrense

  • 14 mm, einfach gebrochen
  • aus rostfreiem Edelstahl
  • vorher: 51,69 Euro

Jetzt zum Schnäppchenpreis von 43,01 Euro bei Amazon kaufen!

7
Clipster Akku-Schermaschine in schwarz als Freisteller
Hersteller

Clipster Akkuschermaschine DeloX

  • inkl. 4x Aufsteckkamm, Laufzeit 300min
  • ideal für detailgenaue Schurarbeiten
  • vorher: 54,99 Euro

Jetzt zum Schnäppchenpreis von 40,29 Euro bei Amazon kaufen!

8
Zink Futterzusatz für Pferde als Freisteller
Hersteller

Zink 20.000 Pellets für Pferde

  • Ergänzungsfuttermittel hochdosiert gegen Zinkmangel ohne Getreide & Zuckerzusatz
  • unterstützt Haut, Fell & Hufe
  • vorher: 5 Kilo: 92,00 Euro

Jetzt zum Schnäppchenpreis von 78,20 Euro bei Amazon kaufen!

9
Sprenger UltraGrip Sporen mit Ballrad als Freisteller
Hersteller

Sprenger Sporen Ultra fit EXTRA Grip Comfort Roller Super Soft

  • Ballradsporen aus rostfreiem Edelstahl
  • für eine sanfte Hilfengebung
  • vorher: 87,90 Euro

Jetzt zum Schnäppchenpreis von 67,25 Euro bei Amazon kaufen!

10
Roter Kerbl Spielball für Pferde als Freisteller
Hersteller

Kerbl Pferdespielball

  • abwechslungsreiche Beschäftigung im Stall und auf der Weide
  • widerstandsfähiges Pferdespielzeug aus PVC
  • vorher: 27,99 Euro

Jetzt zum Schnäppchenpreis von 18,89 Euro bei Amazon kaufen!

11
Kerbl Sattelcaddy als Freisteller
Hersteller

Kerbl Sattelcaddy

  • flexible Transportmöglichkeit für Reitausrüstung
  • pulverbeschichtet, fahr- und klappbar
  • vorher: rund 78 Euro

Jetzt zum Schnäppchenpreis von 67,89 Euro bei Amazon kaufen!

12
TierPlus Nervenwohl Relaxpulver für Pferde als Freisteller
Hersteller

Nervenwohl Relax Pulver für Pferde

  • Ergänzungsfuttermittel bei Stress, Nervösität & innerer Unruhe
  • mit Baldrian, Hopfen, Leinöl, Passionsblume, Ashwagandha, Johanniskraut & L-Tryptophan
  • vorher: 29,95 Euro

Jetzt zum Schnäppchenpreis von 25,45 Euro bei Amazon kaufen!