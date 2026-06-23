Amazon Prime Days: Die besten Deals für Pferd und Reiter

Die Amazon Prime Days sind für viele Reiter die beste Gelegenheit des Jahres, lang geplante Anschaffungen günstiger zu ergattern. Ob Akku-Schermaschine, Stallkamera, Pflegezubehör oder Futter: Einige der beliebtesten Produkte für Pferd und Reiter sind aktuell deutlich reduziert.
Damit du nicht stundenlang nach den besten Angeboten suchen musst, haben wir die interessantesten Deals für den Stallalltag zusammengestellt. Aber Achtung: Viele Rabatte gelten nur für kurze Zeit. Wer sparen möchte, sollte deshalb nicht zu lange warten.
Alpurial Nervenstark
- Ergänzungsfuttermittel für nervöse oder sensible Pferde
- von Tierärzten entwickelt
- vorher: 59,90 Euro
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Rohn Moden Lammfell Sattelgurt Mady
- Kurzgurt mit anatomischer, konkaver Sichelform für Ellenbogenfreiheit
- mit hochwertigem Lammfell gepolstert
- vorher: 89,90 Euro
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Kerbl SmartCam Akku/HD
- Stallkamera für Hof und Stall
- mobile Live-Überwachung per WLAN-Hotspot
- vorher: rund 160 Euro
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NutriLabs Mobifor® Basic Gelenksaft für Pferde
- Ergänzungsfuttermittel mit Chondroitin, Hyaluronsäure u.v.m.
- von Tierärzten entwickelt
- vorher: 74,89 Euro
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NutriLabs EQUIMOTION Pulver für Pferde
- zur Unterstützung der Gelenke
- von Tierärzten entwickelt
- vorher: 134,79 Euro
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Sprenger SATINOX Olivenkopftrense
- 14 mm, einfach gebrochen
- aus rostfreiem Edelstahl
- vorher: 51,69 Euro
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Clipster Akkuschermaschine DeloX
- inkl. 4x Aufsteckkamm, Laufzeit 300min
- ideal für detailgenaue Schurarbeiten
- vorher: 54,99 Euro
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Zink 20.000 Pellets für Pferde
- Ergänzungsfuttermittel hochdosiert gegen Zinkmangel ohne Getreide & Zuckerzusatz
- unterstützt Haut, Fell & Hufe
- vorher: 5 Kilo: 92,00 Euro
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Sprenger Sporen Ultra fit EXTRA Grip Comfort Roller Super Soft
- Ballradsporen aus rostfreiem Edelstahl
- für eine sanfte Hilfengebung
- vorher: 87,90 Euro
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Kerbl Pferdespielball
- abwechslungsreiche Beschäftigung im Stall und auf der Weide
- widerstandsfähiges Pferdespielzeug aus PVC
- vorher: 27,99 Euro
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Kerbl Sattelcaddy
- flexible Transportmöglichkeit für Reitausrüstung
- pulverbeschichtet, fahr- und klappbar
- vorher: rund 78 Euro
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Nervenwohl Relax Pulver für Pferde
- Ergänzungsfuttermittel bei Stress, Nervösität & innerer Unruhe
- mit Baldrian, Hopfen, Leinöl, Passionsblume, Ashwagandha, Johanniskraut & L-Tryptophan
- vorher: 29,95 Euro
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