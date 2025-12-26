10 Tipps fürs Warm-up: So wärmen sich Reiter vor dem Training auf

Stretching beim Karottenschnappen, Warmreiten im Schritt, Traben in Dehnungshaltung: Ihre Pferde wärmen Reiter ganz selbstverständlich auf. Sie selbst dagegen steigen oft unvorbereitet in den Sattel. Das ist schade – denn wer aufgewärmt und gedehnt losreitet, ist im Sattel geschmeidig und beugt eigenen Verletzungen vor.

Vor dem Reiten 1. Ab aufs Treppchen Das bringt's: Du dehnst deine hintere Oberschenkelmuskulatur und die Wade und aktivierst die Bauchmuskeln. Diese müssen beim Reiten viel arbeiten.

So geht's: Stelle deine Ferse auf die Putzkiste, Bein strecken, Fußspitzen zum Körper ziehen. Lehne dich mit dem Oberkörper nur so weit nach vorne, dass du im Rücken gerade bleiben kannst. Etwa 15 bis 30 Sekunden halten, zwei- bis dreimal pro Seite wiederholen.

Lisa Rädlein

2. Striegeln für Balance Das bringt's: Wer beim Striegeln auf einem Bein steht, fördert Balance und Koordination – wichtig fürs Reiten! Die Übung macht zudem deinen Oberkörper lang und stärkt Gesäß sowie Oberschenkel.

So geht's: Strecke dich beim Putzen möglichst lang und hebe die Arme nach oben. Strecke dabei ein Bein seitlich vom Körper weg und nach unten. Während du mit langen Strichen bürstest, kannst du auch dynamisch zwischen dieser Streckung und einem knietiefen, breiten Stand auf beiden Beinen wechseln. Variante: Stehe auf einem Bein und winkele das andere leicht an. So trainierst du Gesäß- und Oberschenkelmuskeln und übst, die Position der Wade bewusst zu steuern. Etwa zehn Sekunden, Bein wechseln. Ein paar Mal in diesem Rhythmus wiederholen.

Lisa Rädlein

Lisa Rädlein



3. Kisten-Kraft-Training Das bringt's: Diese Übung kräftigt Rücken, Schultern, Arme und Beine. Hast du Rücken-, Hüft- oder Schulterprobleme, verzichte ohne Experten-Okay lieber darauf.

So geht's: Stelle dich mit den Füßen direkt nebeneinander vor deine Putzkiste. Gehe mit geradem Rücken und gebeugten Beinen nach unten und greife den Henkel. Deine Beine stehen hüftbreit. Richte dich dann wieder auf, bleibe aber in den Beinen leicht gebeugt. Achte darauf, dass die Kraft zum Aufrichten aus den Beinen kommt und du den Rücken nicht krumm machst. Hebe die Kiste so hoch, dass deine ausgestreckten Arme parallel zum Boden sind. Ein paar Sekunden halten, dann abstellen. Etwa fünf Wiederholungen – langsam steigern, bei Bedarf Kiste leichter machen.

Lisa Rädlein

Variante: Variante: Dein Stand ist nun etwas breiter als hüftbreit. Greife die Kiste an den Seiten und drehe deinen Oberkörper nach links und rechts.

Lisa Rädlein

4. Ausfallschritt zum Dehnen Das bringt's: Wade und Hüftbeuger werden gedehnt und damit sanft auf die Beanspruchung beim Reiten vorbereitet.

So geht's: Mache während des Putzens seitlich zum Pferd einen Ausfallschritt. Bringe dein rechtes Knie über den rechten Fuß, strecke das linke Bein und drücke die Ferse Richtung Boden. Das Becken muss gerade nach vorne zeigen. Bleibe im Rücken gerade und nimm die Schultern zurück – so wie auf dem Pferd. Etwa 15 bis 30 Sekunden halten, dann Seite wechseln. Zwei- bis dreimal pro Seite.

Lisa Rädlein

5. Sauber gedehnt Das bringt's: Mit dieser Übung schlägst du sogar drei Fliegen mit einer Klappe: Dein Pferd hat saubere Hufe und du dehnst beide Beine gleichzeitig.

So geht's: Beuge dich beim Hufauskratzen mit geradem Rücken nach vorne und strecke deine Beine so gut du kannst. Die Füße stehen dicht nebeneinander. Die Beine stehen möglichst senkrecht zum Boden, der Po kommt nicht zu weit nach hinten. Gehe nur so weit mit dem Oberkörper in Richtung deiner Beine, wie es angenehm ist.

Lisa Rädlein