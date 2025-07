Wann ist ein Pferd reif fürs erste Turnier?

Das sagt die Olympia-Siegerin zum Einstieg ins Turniergeschehen

Wenn es sich gut und stabil anfühlt, gehen wir ab vierjährig ein- bis zweimal auf ein kleineres Turnier. Mir geht es vor allem darum, dass junge Pferde die Atmosphäre kennenlernen und entspannt erste Eindrücke vom Turnier sammeln können. Für mich ist entscheidend, dass das Pferd bereits ein gewisses Maß an Balance hat und eine stabile Vertrauensbasis zum Reiter besteht. Wenn das gegeben ist, kann man den nächsten Schritt wagen und schauen, ob sich dieses Vertrauen in einer neuen, aufregenderen Umgebung aufrechterhalten lässt – oder sogar weiter vertieft. Ich versuche, Jungpferden möglichst viel Sicherheit zu geben. Oft nehmen wir sie zunächst einfach mit, zeigen ihnen das Viereck am Vortag, lassen sie alles in Ruhe anschauen. Dann entscheide ich spontan, ob es sich richtig anfühlt, wirklich zu starten, oder ob wir es einfach bei einem Trainingsausflug belassen. Manchmal bespreche ich die Entscheidung noch mit meinem Bruder und meiner Mutter, aber mein Bauchgefühl spielt definitiv die größte Rolle – und das Gefühl, das mir das Pferd gibt. Entscheidungen gegen einen Start habe ich nie bereut. Ich finde es extrem wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen: Das Tempo gibt das Pferd vor. Bei älteren Pferden wie Kiss habe ich einen groben Plan, aber ich passe ihn ständig an; je nachdem, wie sich das Pferd entwickelt. Vertrauen und Feinabstimmung brauchen Zeit; und da möchte ich uns keinen Druck machen.