5. Geraderichtung durch Freiarbeit

Das Geraderichten dient in der Reitausbildung unter anderem dazu, das Pferd auf beiden Händen gleichermaßen biegsam zu machen. Ein geradegerichtetes Pferd tritt auf geraden und auf gebogenen Linien mit dem rechten Hinterbein in Richtung der Spur des rechten Vorderbeins und umgekehrt.

Bei der Freiarbeit gehen Sie sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite des Pferds. Das trägt dazu bei, das Pferd auf beiden Seiten gleich gut zu gymnastizieren.

Zirkel erarbeiten

Um auf den Zirkel abzuwenden, drehen Sie sich am Zirkelpunkt zur offenen Zirkelseite hin, Ihre äußere Schulter zeigt Richtung Bahnmitte. Die Gerte in Ihrer äußeren Hand führen Sie vorne um die Pferdebrust herum und legen sie an der äußeren Pferdeschulter an. Auf dem Zirkel behalten Sie eine leichte Körperdrehung und den Gedanken an das Wenden bei, da der Zirkel keine geraden Linien besitzt. Dies üben Sie zunächst am losen Strick.

Längsbiegung auf dem Zirkel

bedeutet, dass das Pferd sich von der Nase bis zur Schweifrübe der gebogenen Linie anpasst, auf der es sich befindet.

Beginnen Sie, auf der gebogenen Linie weniger mit dem Pferd mitzugehen, sondern sich eher seitlich zu ihm hin zu drehen und es um sich herumgehen zu lassen (Diese Position kennen Sie vom Trab). Unterstützen Sie mit Gerte und Bogenpeitsche. Die Längsbiegung im Rumpf können Sie verbessern, indem Sie mit der Bogenpeitsche auf Höhe der Gurtlage zeigen. Biegt sich das Pferd von sich aus gut, zeigen Sie auf die Gurtlage und loben, um das Signal zu etablieren. Verliert das Pferd die Biegung im Hals, können Sie durch Aufrichten Ihres Oberkörpers und Anlegen der Gerte an die äußere Schulter korrigieren. Biegt es sich hier zu stark, schieben Sie den Kopf mit der Hand weg oder zeigen Richtung Pferdekopf.