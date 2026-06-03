Kotwasser: Mögliche Ursachen und Abhilfe

Kotwasser ist für Pferd und Mensch unangenehm, manchmal sogar gefährlich. Und manche Besitzer verzweifeln fast bei dem Versuch, die fiese Suppe endlich zu stoppen.

Was ist Kotwasser beim Pferd? Der beste Weg im Kampf gegen Kotwasser ist eine umfassende Diagnostik. Denn Kotwasser ist keine Krankheit, sondern nur ein Symptom für einen Zustand – körperlich oder geistig-, mit dem das Pferd nicht umgehen kann. Bevor du also eines der unzähligen Produkte für die Darmgesundheit deines Pferdes kaufst – frag erst einmal nach dem "Warum".

Welche Symptome treten bei Kotwasser auf? Kotwasser ist Flüssigkeit im Darm, die durch die Darmbewegung nach außen rinnt. Mit, während oder nach dem Absetzen von Kot oder Gas, manchmal einfach so. Als Faustregel gilt: Wenn Flüssigkeit die Beine herunterläuft, dann ist es Kotwasser. Mit Durchfall hat das übrigens nichts zu tun: Zwar haben Pferde mit Kotwasser gelegentlich etwas breiigen Kot, aber wenn er dauerhaft flüssig ist, stellst du das Pferd einem Tierarzt vor.

Wie kann man Kotwasser beim Pferd behandeln? Von Kotwasser beim Pferd sollte man sich hingegen nicht gleich verrückt machen lassen: Es gibt Zeiten, da ist ein bisschen davon völlig normal. Dazu gehören das An- und Abweiden, was auch die Häufung im Herbst erklärt, oder aufregende Situationen. Das Pferd und sein empfindlicher Darm brauchen einfach etwas Zeit, sich darauf einzustellen. Warte ab, unternehme nichts. Innerhalb weniger Tage stoppt die Brühe meist von allein.

Lisa Rädlein Kotwasser kann verschiedene Ursachen haben. Wichtig ist also vor allem, den Grund ausfindig zu machen, bevor man zum Pülverchen greift.

Langanhaltendes Kotwasser? Begib dich auf Spurensuche! Dein Pferd schlägt sich schon länger mit Kotwasser herum und du weißt nicht warum? Dann geh auf Spurensuche. Allzu oft wird ausschließlich auf die Darmflora geschielt – dabei ist diese in den seltensten Fällen der Auslöser. Es gibt zahlreiche Ursachen, und oft hat man es mit mehreren Problemen gleichzeitig zu tun. Dies sind die zwölf häufigsten Aspekte, die Kotwasser verursachen könnten und mit denen du dich beschäftigen solltest. Und in elf Fällen brauchst du kein einziges Pülverchen, um das Kotwasser tatsächlich zu stoppen.

12 Ursachen für Kotwasser Wie kann Stress Kotwasser auslösen? Stress ist der Hauptauslöser für Kotwasser und hat viele Gesichter. Ist das Pferd introvertiert oder lethargisch, hektisch oder panisch? Weiß es nicht, wohin mit seiner Energie? Belastet das Training oder Turniere? Schau genau hin, wie es mit den Artgenossen interagiert und wie es sich in seiner Umgebung benimmt. Wenn du Stressfaktoren ausfindig machst und diese abstellst, kann das Kotwasser bei deinem Pferd unter Umständen direkt schon verschwinden.

Welche Rolle spielt die Fütterung bei Kotwasser? Mangel- oder fehlernährte Pferde sind nicht automatisch dürr und klapprig. Sie können sogar dick oder sogar fett sein. Wird ein großer Teil des Nährstoffbedarfs über Monate nicht erreicht oder gibt es zu viel vom Falschen, kann Kotwasser die Folge sein. Ist dein Pferd steif oder hat schlechtes Huf- und Haarwachstum, einen langsamen Fellwechsel, bleicht das Fell aus? Neigt es zu angelaufenen Beinen (Ödeme) oder hat es Heißhunger auf Fasern, also etwa Stroh? Dann solltest du erst einmal die Gesamtration überprüfen lassen.

Bewegungsmangel als Auslöser für Kotwasser Laste ich mein Pferd aus? Arbeitet es überhaupt? Viele Pferdebesitzer sind sich nicht darüber im Klaren, wozu ihr Pferd körperlich in der Lage wäre. Die Darmwand speichert Flüssigkeit, um ein Gleichmaß im Organismus zu garantieren. Kommt das Pferd nie wirklich in Schwung, kann es sein, dass sich dieses Wasser ungenutzt im Darm sammelt und in Form von Kotwasser herausbefördert wird.

Wie sind die Zähne deines Pferds? Sind die Zähne schlecht, kann es zu Kotwasser beim Pferd kommen. Daher muss ein Zahnarzt her, wenn das Pferd unter langfristigem Kotwasser leidet (mehr als 6 Wochen). Ist das Pferd alt und die Zahnsubstanz schlecht, kann dies einer der wenigen Faktoren sein, die man nur noch schlecht in den Griff bekommt. Handelt es sich lediglich um Haken oder Entzündungen, kann das Kotwasser nach erfolgreicher Behandlung einfach verschwinden.

Auch Parasiten können Kotwasser verursachen Schwere Entzündungen in Magen und Darm können die Folge von massivem Wurmbefall sein und damit Kotwasser beim Pferd auslösen. Manche Parasiten verkapseln sich in der Darmwand oder wandern durch den gesamten Körper. Die Parasitenkontrolle und die zeitgemäße, selektive Entwurmung sind heutzutage ein Muss.

Magen- und Darmprobleme erkennen Raufuttermangel und zu lange Fresspausen sind ein Garant für eine Magen- und Darmreizung. Zeigt das Pferd Anzeichen für ein Magengeschwür oder eine Gastritis, neigt es zu Koliken und hat veränderte Blutwerte? Dann solltest du dies vom Tierarzt abklären lassen. Das Spektrum bei Kotwasser reicht von leichten Reizungen bis hin zu schweren Entzündungen des Magens, des Dünn- und des Dickdarms. Diese Pferde zeigen oft eine mangelnde Rittigkeit, sind müde und lethargisch oder auffällig aggressiv. Sie neigen zum Aufgasen, muskeln nicht auf oder sind untergewichtig. Sie haben schlechtes Fell, weiche Hufe und zeigen zusätzlich oft Anzeichen eines mangelernährten Pferdes.

Futterqualität als Einflussfaktor für Kotwasser Ist das Futter schlecht, kann Kotwasser als Abstoßungsreaktion auftreten. Schlechtes Futter sollte generell nicht verfüttert werden – also weg damit! Pilze und Bakterien haben in zu großer Zahl nichts im Futter zu suchen. Eine Futtermittelanalyse gibt Aufschluss.

Sand und Fremdkörper als Auslöser für Kotwasser Alles, was den Darm reizt, kann Kotwasser auslösen. Ein einfacher Test des Pferdekots schafft Gewissheit über "Sand im Getriebe". Löse zwei bis drei Pferdeäpfel in einem Glas Wasser auf: Wie viel Sand sammelt sich am Boden? Ab 0,2 bis 0,3 Zentimeter ist es zu viel.

PFERDEfit by Loesdau Indischer Flohsamen hier direkt im Partnershop bestellen Kotwasser beim Pferd: Hinweis auf Vergiftung? Giftpflanzen oder zu hohe Dosen an Mineralfutter oder sonstigen Futtermitteln können Kotwasser auslösen. Hast du schon genau auf die Weide gesehen, das Heu untersucht oder einmal zusammengerechnet, wie viele Spuren- und Mengenelemente, Vitamine, Getreidestärke und sonstige Stoffe dein Pferd eigentlich bekommt? Nein? Dann aber los!

Hormonprobleme bei Stuten Hat deine Stute ein ungewöhnliches Rosse-Verhalten? Dann solltest du die Eierstöcke und den hormonellen Status überprüfen lassen. Denn auch gynäkologische oder andrologische Probleme können Schuld am Kotwasser sein.

Häufige Futterwechsel begünstigen Kotwasser Die Darmflora eines Pferdes braucht eine Weile, um sich an neue Futtermittel zu gewöhnen. Schon Heu anderer Qualität oder ein Weidewechsel können Kotwasser auslösen. Regelmäßigkeit und Beständigkeit in der Ernährung ist für Kotwasser-Pferde besonders wichtig.

"Rashid und Purzel's 31 Goldene Regeln zum Glücklich Füttern" - ein Einsteigerbuch in das Thema der Pferdefütterung von Constanze Röhm hier direkt bei Amazon bestellen Welche Rolle spielt die Darmgesundheit bei Kotwasser? Von der Darmsanierung lebt heute eine ganze Industrie, die Kräuter, Bindemittel oder weitere Zusatzstoffe anbietet. Dabei ist die Darmflora abhängig von der Gesundheit des Magens, des Dünn- und Dickdarms sowie der Qualität der Futtermittel. Leiden alle Pferde eines Bestands an Kotwasser, so ist der Auslöser häufig in den Futtermitteln zu finden.