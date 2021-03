Einsatz für die Ärmsten Equiwent hilft Menschen und Pferden in Rumänien

Er ist da, wo's brennt: Hufschmied Markus Raabe engagiert sich seit Jahren mit seiner Hilfsorganisation Equiwent in Ostrumänien, einem der ärmsten Flecken in der EU. Sein Ziel: Arbeitspferden das Leben erleichtern und gleichzeitig ihren Besitzern zu einem menschenwürdigen Leben verhelfen.

Denn dass die Arbeitspferde Karren kilometerweit über Schotterpisten ziehen müssen, ohne Hufschutz, ist keine Seltenheit in der Region. Dass die Besitzer in ärmsten Verhältnissen leben, in Lehmhütten ohne Strom oder Wasser, ebensowenig. Seit 2008 setzt sich Hufschmied Markus Raabe dafür ein, diese Verhältnisse zu verbessern. Wir zeigen Bilder seiner Arbeit vor Ort und sprechen im Podcast über seine Arbeit bei Equiwent.