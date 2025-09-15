Pferde scheren - Ja oder Nein?

Muss ich mein Pferd scheren? Kaum werden die Nächte frischer und die Tage kürzer, sprießt nach und nach das dicke Winterfell – und die Debatte übers Scheren kocht hoch. In manchen Ställen kommt kaum ein Pferd ungeschoren davon; in anderen ist das Scheren verpönt. Tatsächlich gibt es viele Argumente, die für den natürlichen Pelz sprechen; es gibt aber auch einige fürs Rasieren.

Scheren – Ja oder Nein? Die Vorteile von Winterfell Pferden, die geschoren sind, fehlt die isolierende Luftschicht im Fell, die sie warm hält. Die Thermoregulation von Pferden funktioniert ähnlich wie bei einem Thermostat. Melden die Sensoren in der Haut Kälte, springt die Heizung an: Je stärker der Kältereiz, desto stärker wird die Muskulatur durchblutet. Pferde stecken etwa 75 Prozent ihrer Stoffwechselenergie in Wärme, nur 25 Prozent in Bewegung.

Die Haut ist für die Isolation zuständig und hat eine geringere Temperatur als das Körperinnere (32 Grad am Pferdemaul, 18 Grad am Rücken). Wird es richtig kalt, stellt das Pferd über feinste Muskeln die Haare auf und sorgt so für ein Luftpolster. Deswegen brauchen Pferde mit Winterfell auch keine Decke.

EyeEm Mobile GmbH/ gettyimages Ein dichter Winterpelz: Gerade Pferde, die im Offenstall und auch im Winter viel auf der Weide gehalten werden, brauchen ihr Winterfell, um die optimale Körpertemperatur an kalten Tagen und bei schlechtem Wetter zu halten.

Wissenschaftler gehen davon aus, dass Pferde 20 Mal weniger frieren als Menschen. Ihre Komforttemperatur liegt zwischen minus 15 und plus 25 Grad; am wohlsten fühlen sie sich vermutlich bei Plus-Werten zwischen 5 und 15 Grad. Die meisten Menschen empfinden dagegen Temperaturen von 20 bis 25 Grad am angenehmsten.

Kurzum: Scheren ist bei Pferden, die in gut durchlüfteten Ställen gehalten und nicht intensiv geritten werden, schlicht unnötig. Ist dein Pferd nach dem Reiten feucht, kann das Trocknen mit dem Auflegen einer Abschwitzdecke beschleunigt werden.

Warum sollte ich mein Pferd scheren? Muss dein Pferd dagegen täglich richtig arbeiten, schwitzt es stark und trocknet nur langsam, kann Scheren nützlich sein – und zwar nicht nur, weil der Reiter weniger Zeit in die Pflege des Fells investieren muss. Der kurze Pelz fördert die Wärmeabgabe während des Trainings und beschleunigt die Erholung; Pferde mit dickem Winterfell brauchen dazu länger und kommen stärker aus der Puste.

Das stellten Wissenschaftler der Universität Uppsala in Schweden in einer Studie fest. Sie untersuchten, wie der Haarschnitt während und nach der Arbeit Herzfrequenz, Atmung und Hauttemperatur beeinflusste. Testpferde waren ein Warmblut, ein New-Forest-Pony und ein Gotland-Pony, die eine festgelegte Strecke im Schritt, Trab und Galopp zurücklegten – mal im Winterfell, dann halbseitig geschoren und schließlich nach einer Komplettschur.

Auf die Herzfrequenz wirkte sich die Rasur zwar nicht aus; doch die ungeschorenen Pferde atmeten schneller, bei den geschorenen Tieren sank die Hauttemperatur, weil sie die Körperwärme besser abgeben konnten.

Welcher Schnitt für welches Pferd?

cavallo Streifen- oder Rallyeschnitt

Der Streifenschnitt (Rallyeschnitt) eignet sich auch für dickfellige Robustpferde, die schnell ins Schwitzen kommen. Der Streifen reicht von der Unterseite des Halses über Brust, Bauch bis zur Hinterhand. Pferde mit Streifenschnitt kommen ohne Decke aus.

cavallo Deckenschnitt

Beim Deckenschnitt bleibt das Fell an Kopf, Beinen und vom Widerrist bis zur Kruppe stehen. Dieser Schnitt eignet sich für Pferde, die einen empfindlichen Lendenbereich haben.

cavallo Hunter- oder Jagdschnitt

Beim Hunter- oder Jagdschnitt bleiben nur Sattellage, Kopf und Beine ungeschoren. Bei dieser Schur braucht das Pferd bereits eine Decke.

cavallo Komplettschur

Eine Komplettschur eignet sich für Sportpferde, die im Winter intensiv arbeiten müssen. Hier bleiben nur die Maulpartie samt der Tasthaare und die Ohren unberührt. Pferde, die komplett geschoren sind, müssen unbedingt dauerhaft eingedeckt werden.

Wann sollte man ein Pferd scheren? Die beste Zeit zum Scheren ist Ende Oktober bis Anfang November. Manche Reiter schneiden im Januar oder Februar noch einmal nach, je nachdem, wie üppig das Fell sprießt. Rasieren ist jedoch kein reines Wintergeschäft: Frühjahrs- und Sommerhaarschnitte sind für viele ältere Pferde empfehlenswert.

Sie verlieren ihr Winterfell oft nicht mehr richtig, sodass sie bei warmen Temperaturen zu stark schwitzen und schlapp sind. Der Pferdebesitzer kann zwischen unterschiedlichen Haarschnitten wählen – passend für das jeweilige Pferd.

Cushing-Patienten leiden bei hohen Temperaturen unter ihrem dichten Fell. "Da kann man dem Opa getrost aus dem Pelz helfen", so Matthias Baumann, Fachtierarzt für Pferde. Der Kreislauf profitiert, wenn ältere Pferde und Cushing-Patienten geschoren werden und weniger Fell mit sich herumschleppen müssen.

Rädlein Ältere Pferde mit Stoffwechsel-Problemen profitieren auch von einer Schur im Frühjahr.

Wie erkenne ich Cushing beim Pferd? Equines Cushing (ECS oder auch PPID) beginnt schleichend. Bis das Pferd klinische Symptome zeigt, können Monate oder Jahre vergehen. Im Frühstadium schwitzt und ermüdet das Tier schnell und ist weniger aktiv (bis hin zur Apathie). Das sicherste Anzeichen ist unnatürlich langes, dickes Fell (Hirsutismus); die Haare sind wellig und lockig. Der Fellwechsel ist gestört oder findet nicht statt. Manchmal fallen die Haare im Frühjahr zwar aus, wachsen aber übermäßig lang nach. Mehr zu Cushing erfährst du hier.

Was kostet es, ein Pferd zu scheren? Inzwischen gibt es professionelle Pferdefrisöre, die zu dir in den Stall kommen. Das Frisieren ist nicht einmal besonders teuer. Einfache Streifenschnitte kosten rund 20 Euro; eine Komplettschur, die bis zu drei Stunden dauern kann, gibt es ab etwa 70 Euro. Willst du selbst scheren, solltest du einige Dinge beachten: Das Fell deines Pferds muss sauber und trocken sein, sonst hat die Schermaschine keine Chance.

Gutes Equipment ist wichtig, Billiggeräte lohnen sich nicht. Sie gehen entweder schnell kaputt oder schneiden schnell nicht mehr richtig. "Ich empfehle eine Schermaschine mit 300 bis 320 Watt Leistung", sagt Stephanie Brumann, die rund um das nordrhein-westfälische Haltern am See einen Pferde-Scher-Service anbietet.

Schermaschinen mit Batterie- oder Strombetrieb Es gibt batterie- oder strombetriebene Geräte. Batteriebetriebene sind zwar leiser als strombetriebene Maschinen, aber oft auch nicht so leistungsstark. Läuft die Schermaschine schwerfällig, ist die Spannschraube eventuell zu fest eingestellt; ist sie sehr laut und klappert womöglich, ist die Schraube vielleicht zu locker. Die Messer müssen scharf und geölt sein. Der Verschleiß ist hoch: Spätestens nach drei Komplettschuren sind sie stumpf und müssen ausgetauscht werden. "Bei einem guten, neuen Gerät sollten daher schon Ersatzmessser beiliegen", sagt Esther Dürr aus dem schwäbischen Bodelshausen, die ebenfalls professionell Pferde schert.

Wer die Investition in ein eigenes Gerät scheut, sollte beim Reitsportfachhandel nachfragen: Manche Händler vermieten Schermaschinen.

Welche Schermaschinen für Pferde sind gut? CAVALLO hat unterschiedliche Schermaschinen für Pferde in der Praxis getestet, von der kleinen handlichen für die Teilschur bis zum Profimodell. Diese Schermaschinen haben uns besonders überzeugt: