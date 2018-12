Beliebte Bestandteile von Müslis

Als Faustregel gilt: Wer stärkearm füttern will, sollte zu viel Getreide meiden.

Getreide hat viel Stärke

Ein Getreide mit sehr hohem Stärkeanteil ist Mais. In einem Kilo Mais stecken etwa 600 Gramm Stärke. Neben Mais haben auch Getreidesorten wie Gerste und Dinkel einen relativ hohen Stärkegehalt von etwa 550 Gramm pro Kilo. Hafer enthält mit 450 bis 500 Gramm etwas weniger Stärke. Den höchsten Stärkeanteil unter den getesteten Müslis hatte mit rund 56 Prozent das reine Getreidemüsli „Naturkorn-Pur“ von Masterhorse. Hauptzutat waren hier mit 35 Prozent Maisflocken. Die empfohlene Menge an Stärke wäre für ein 600-Kilo-Pferd also bei etwa 2,1 Kilo Müsli erreicht. Diese müssen auf mindestens zwei Portionen aufgeteilt sein. Die Verdauung entlasten Sie durch stärkearme Fütterung.

Luzerne bringt Faser

Neben Gräseranteilen sorgen weitere Zutaten für Rohfaser. Enthält ein Müsli einen höheren Bestandteil an rohfaserreichen Zutaten wie Luzerne, Wiesen-Lieschgras und andere Gräser- oder Heusorten, senkt das den Gesamtkaloriengehalt ab. Auch Zutaten wie Luzernegrünmehl, Haferkleie oder Sonnenblumenschalen dienen dazu, den Rohfaseranteil im Futter zu erhöhen.

Den höchsten Rohfaseranteil hatte mit rund 14 Prozent das Müsli „Original All In One“ von Höveler. Es enthält neben Sonnenblumenschalen auch Luzerne. Es folgte das „Balance“-Müsli von Hartog mit rund 13 Prozent Rohfaser. Auch in diesem Futter steckt Luzerne. Rohfasern geben den Bakterien im Darm Nahrung und sorgen so für eine gut ausbalancierte Darmflora.

Zuckerarme Schnitzel

Zucker-Nebenprodukte können wertvolle Nährstoffe liefern. Zuckerrüben-Melasseschnitzel enthalten deutlich weniger Zucker als der Zuckerrübensirup Melasse. Genauso wie dieser sind sie ein Nebenprodukt aus der Zuckerverarbeitung. Der Zucker ist aus ihnen größtenteils extrahiert. „Sie erhöhen den Rohfasergehalt eines Müslis und liefern den Mikroben im Darm so wertvolle Faser als Nahrung“, erklärt Sophia Riegger von Marstall.

Flüssige Melasse bindet Müslis und verbessert den Geschmack. „Solange sie in geringen Mengen eingesetzt wird, ist sie nicht schlecht“, so Constanze Röhm. „Melasse enthält auch Mineralien, Spurenelemente und Vitamine“, so Sophia Riegger. Keines der getesteten Müslis enthielt zu viel Zucker, was auf zu viel Melasse hindeuten könnte.

Öl liefert viel Energie

Tipp: Bei übergewichtigen Pferden sollten Sie auf wenig Öl setzen. Öl ist eine Kalorienbombe: In 100 Millilitern Öl steckt etwa so viel Energie wie in einem halben Kilo Heu. Wer ein übergewichtiges Pferd hat, sollte eine Sorte mit nicht zu hohem Fettanteil wählen. Ist auf der Zutatenliste kein Öl aufgeführt, ist der Fettanteil geringer. Er stammt dann etwa aus Gerste und Mais.

Ähnlich wie Öle heben auch proteinreiche Zutaten wie Soja, Johannisbrot oder Leinsamen den Energiegehalt an. Proteine fördern Muskelaufbau, Fell und Hufe. Zu viel Protein kann aber den gegenteiligen Effekt haben und Leber und Niere belasten. Ein 500-Kilo-Pferd braucht bei mittlerer Arbeit 479 bis 821 Gramm verdauliches Rohprotein am Tag – der Bedarf ist sehr individuell.