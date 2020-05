1/13 Am eigenen Körper spüren, wie der Balancezügel wirkt Wie das Pferd auf den Balancezügel reagiert, können Sie am besten an sich selbst nachfühlen. Anke Recktenwald legt Reiterin Liviana verschiedene Materialien um die Brust. Der Balancezügel aus weichem Seil und Biothane schmiegt sich sanft an den Körper an. Anke Recktenwald nimmt den Zügel an und gibt wieder nach. Was fühlt Liviana? „Durch den leichten Druck, der gleich wieder nachlässt, fühle ich mich aufgefordert, mich aufzurichten“, sagt die Reiterin. Die Trainerin kommentiert: „Das ist der Effekt, den wir haben möchten.“ Allerdings sollten Sie darauf achten, dass Sie nicht ins Ziehen kommen. Anke führt vor, wie es falsch gemacht wird. Liviana lehnt sich dagegen. „Das wollen wir eben nicht“, sagt Recktenwald.